Centra z usług dla biznesu z Azji do Europy? Katowice są na to gotowe

Pandemia nie zatrzymała dynamicznego rozwoju nowoczesnej przestrzeni biurowej w Katowicach. W tym roku zostanie tam oddane do użytku ponad 66 tys. mkw. powierzchni, co będzie rekordowym wynikiem – wskazują dane CBRE. Najwięcej nowych biur powstaje w okolicy ulicy Chorzowskiej oraz w ścisłym centrum miasta. Popyt napędzają przede wszystkim firmy z sektora usług dla biznesu oraz IT. Pandemia Covid-19 sprawiła także, że coraz więcej globalnych firm baczniej zaczyna przyglądać się Polsce w kontekście przeniesienia swoich centrów wsparcia biznesu do naszego kraju.

- Ograniczenia związane z koronawirusem i popularność pracy z domu nie zatrzymują rozwoju rynku biurowego w stolicy Śląska. Na budowach nie widać przestojów i wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie rekordowy pod względem nowej przestrzeni oddanej do użytku. Co istotne widzimy duże zainteresowanie najemców katowickim rynkiem. Wiele międzynarodowych korporacji zaczyna bardzo intensywnie zastanawiać się nad alokacją swoich centrów usług dla biznesu z Azji do Europy. Potencjalnym ich kierunkiem jest Polska i śląski rynek, na którym mamy dostęp do bardzo dobrej jakości powierzchni biurowej i wykfalifikowanych pracowników. Covid-19 przyspieszył także pewne procesy związane z popularyzacją pracy zdalnej, nie oznacza to jednak rezygnacji z biur. Dla firm jest to oczywiście przesłanka ograniczenia powierzchni biura lecz równocześnie jest to bodziec do zwiększenia ilości mkw. przypadających na jednego pracownika, co w wielu przypadkach powoduje, że powierzchnia nie zmienia się w znaczący sposób – mówi Tomasz Chojnacki, zastępca dyrektora w Dziale Powierzchni Biurowych CBRE w Katowicach.

Nowe biura rosną jak na drożdżach

Obecnie Katowice mają niemal 560 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. W budowie jest ponad 215 tys. mkw., z czego ponad 35 tys. mkw. ma zostać oddane do użytku jeszcze w 2020 r. Dane CBRE wskazują, że ten rok stolica Śląska powinna zakończyć z 66 tys. mkw. na plusie, co będzie rekordową ilością przestrzeni oddanej do użytku w tym mieście w ciągu jednego roku. Natomiast rekordowa podaż zostanie zanotowana w 2022 roku i wyniesie ponad 140 tys. mkw.

Biurowce rosną szybko przede wszystkim przy ulicy Chorzowskiej, ale wiele nowych projektów powstaje również w ścisłym centrum miasta. Największym zlokalizowanym w tej okolicy jest Global Office Park dewelopera Cavatina, który będzie składał się m.in. z dwóch wież biurowych i ma zostać oddany do użytku w 2022 r. Na przełomie lat 2024/2025 Katowice przekroczą poziom 920 tys. mkw. dzięki czemu powinny powoli zbliżać się do elitarnego klubu milionerów, czyli miast posiadających zasoby biurowe przekraczające 1 mln mkw.

Usługi dla biznesu i IT stawiają na Śląsk

Popyt na biura w Katowicach w I połowie br. wyniósł 26,5 tys. mkw. i został wygenerowany przede wszystkim przez branże IT i BPO/SSC, które dominują także w pozostałych polskich miastach regionalnych. W porównaniu do innych regionów, w Katowicach od początku roku zmniejszył się poziom pustych biur, który wynosi obecnie 6,14 proc. W podobnej sytuacji są jeszcze tylko Wrocław i Szczecin.