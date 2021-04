Central Point w Warszawie osiągnął docelową wysokość

Budynek, znajdujący się na skrzyżowaniu dwóch linii metra, ma 21 pięter, na których zaoferuje niemal 20 000 mkw. powierzchni, której komercjalizacją zajmuje się zespół JLL i CBRE. Właścicielem Central Point jest firma Immobel.

- Central Point to ok. 18 000 mkw. przestrzeni biurowej oraz 1200 mkw. handlowo-usługowej. Na jednym piętrze znajdzie się ok. 900 mkw. do wynajęcia. Do dyspozycji najemców będzie 80 miejsc parkingowych na sześciu poziomach, punkty ładowania samochodów elektrycznych, parking dla rowerów, szatnie i prysznice. Budynek oferować będzie butikowe i szyte na miarę powierzchnie biurowe zlokalizowane na przestrzeniach z nowoczesnym designem. To jedna z najważniejszych, flagowych inwestycji realizowanych obecnie przez Immobel w Polsce, która wyznacza nowe trendy na rynku nieruchomości komercyjnych.

Central Point to jedyny budynek w Polsce, który znajduje się tuż nad skrzyżowaniem 2 linii metra obsługujących podróżujących z kierunków północ-południe i wschód-zachód w Warszawie. Butikowy charakter i znakomita lokalizacja zapewnią najemcom wyjątkową widoczność w samym sercu Warszawy - mówi Richard Aboo, Chief Commercial Officer Immobel.

- Biurowiec Central Point położony jest w jednym z najbardziej prestiżowych i atrakcyjnych komunikacyjnie miejsc w kraju – na rogu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie, co przekłada się na duże zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców. Prace na budowie biurowca przebiegają zgodnie z planem i już w tym roku budynek zostanie oddany do użytku. Aktualnie kontynuowane jest wykończenie powierzchni wewnątrz i na zewnątrz elewacji. Z niecierpliwością czekamy na oddanie do użytku tego prestiżowego budynku - mówi Marzena Zielonka, dyrektor w Agencji Biurowej JLL.

W sąsiedztwie biurowca, oprócz dwóch linii metra, znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe. Blisko jest też do Dworca Centralnego i centrum handlowego Złote Tarasy. Położenie w ścisłym centrum miasta zapewnia szeroki dostęp do oferty kulturalno-gastronomicznej Warszawy oraz miejsc rekreacyjnych, np. Ogrodu Saskiego. Oprócz tego w promieniu jednego kilometra znajduje się ponad 20 hoteli. Biurowiec został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, co potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

- Lokalizacja jest nadal jednym z kluczowych kryteriów wyboru nowego biura przez większość najemców a Central Point to bezapelacyjnie jeden z najlepiej położonych biurowców w Warszawie. To także nieliczny biurowiec w stolicy, który ma bezpośredni dostęp do stacji Metra. Bogata oferta gastronomiczno- kulturowa dla przyszłych pracowników oraz bliska odległość od dwóch dużych parków w centrum miasta sprawiają, że obiekt ma wszystkie cechy idealnego biura - mówi Radosław Pawlak, dyrektor w Agencji Biurowej CBRE.