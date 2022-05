Centrum Danych Grupy 3S wzmacnia pomorski potencjał IT 

Centra danych stają się koniecznością dla prowadzenia nowoczesnego biznesu. Z tego powodu Invest in Pomerania – samorządowa inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza - wspiera nową inwestycję w województwie. Centrum Danych Grupy 3S wzmocni lokalną branżę IT oraz jakość świadczonych przez nią usług.

Punkt w Gdańsku jest siódmym data center Grupy 3S w Polsce.

Nowa serwerownia znajduje się przy ul. Nowy Świat w Gdańsku; ma ponad 500 mkw.

Obecność nowej serwerowni Grupy 3S w Trójmieście to szansa na zwiększenie efektywności przez firmy IT. Będą mogły one współpracować z partnerem dostępnym lokalnie.

Grupa 3S, ze swoimi inwestycjami w data center, wpisuje się w globalny trend inwestowania w centra danych. Po Katowicach (3 obiekty), Warszawie, Krakowie i Bytomiu, Grupa 3S postanowiła rozwijać się w Gdańsku. Będzie to 7 obiekt data center firmy.

Grupa 3S, której właścicielem jest P4, operator sieci PLAY, jest obecna na rynku od 20 lat. Bazą dla świadczonych przez Grupę 3S usług jest własna infrastruktura: sieć światłowodowa o długości 6000 km oraz klaster rozproszonych geograficznie obiektów data center. W skład Grupy 3S, zatrudniającej 300 osób, wchodzą spółki 3S i 3S Data Center zlokalizowane w Katowicach, a także biura regionalne znajdujące się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i w Gdańsku.

- Obiekt w Gdańsku to ważny punkt na mapie naszych data center - mówi Monika Roś-Gruszczyk, członek zarządu spółek w Grupie 3S. - Uważamy, iż Trójmiasto z regionem pomorskim posiada duży potencjał gospodarczy. Od kilkunastu miesięcy rozwijamy tu własne struktury i budujemy sieć światłowodową. Serwerownia była w tym regionie naszym brakującym ogniwem. Jesteśmy przekonani, że nasze zasoby IT mogą wspomóc rozwój regionalnego biznesu - dodaje.

Serwerownia z mocą

Grupa 3S projektuje i wdraża rozwiązania teleinformatyczne, które wspomagają realizację celów biznesowych klientów. Rozwiązania, które oferuje, obejmują projekty sieciowe, usługi chmury obliczeniowej, unified communications oraz technologie, które wspierają bezpieczeństwo danych w biznesie.

Nowa serwerownia znajduje się przy ul. Nowy Świat w Gdańsku. W oddziale o powierzchni ponad 500 mkw. świadczony będzie pełny zakres usług ekosystemu Cloud2B (autorskiego rozwiązania chmury obliczeniowej dla biznesu stworzonego przez inżynierów Grupy) oraz innych rozwiązań ICT. Bezpieczeństwo data center zapewnia system kontroli dostępu do obiektu i poszczególnych pomieszczeń. Firma oferuje możliwość stosowania zamków biometrycznych i odseparowania stref technicznych. Centrum Danych jest neutralne operatorsko i umożliwia połączenia z operatorami międzynarodowymi.

- Sukcesywnie rozbudowujemy naszą infrastrukturę światłowodową w aglomeracji miejskiej Trójmiasta w regionie pomorskim i północnej Polsce. Od lat konsekwentnie zwiększamy swoje zasoby infrastrukturalne, aby móc odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów – wyjaśnia Monika Roś-Gruszczyk

Centrum daje szansę

Centra przetwarzania danych są coraz ważniejszym elementem infrastruktury IT. Szybki rozwój dziedzin takich jak: Big Data, Przemysł 4.0, Internet przedmiotów, czy sztuczna inteligencja zwiększa wyzwania dla przetwarzania i przechowywania informacji cyfrowych. Centra danych odgrywają istotną rolę dla zapewniania ciągłości dostaw usług cyfrowych oraz bezpieczeństwa danych.

Obecność nowej serwerowni Grupy 3S w Trójmieście to doskonała informacja dla firm z branży IT, szansa na zwiększenie ich efektywności. Firmy będą mogły współpracować z doświadczonym partnerem dostępnym lokalnie, zamiast korzystać z usług centrów danych spoza regionu. To także okazja dla pomorskiego biznesu, aby usprawnić funkcjonowanie IT w swoich firmach.

Nowy potencjał współpracy

„Kolejna firma nowoczesnych technologii pojawiła się na mapie Trójmiasta. Decyzja Grupy 3S o budowie centrum danych w Trójmieście poprawia warunki rozwoju lokalnych firm IT i będzie dodatkową zachętą do wyboru lokalizacji przez przedsiębiorstwa z tego sektora właśnie na Pomorzu” – mówi Mieczysław Struk , marszałek województwa pomorskiego

Polska jest na wczesnym etapie rozwoju rynku data center. Obecnie większość wszystkich tego typu centrów znajduje się w stolicy i przyległych do niej obszarach. Kolejna tego typu inwestycja w Trójmieście zaznacza miejsce województwa pomorskiego na krajowej mapie biznesu o wielkim potencjale i rosnącym znaczeniu.