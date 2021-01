Centrum i Aleje Jerozolimskie najatrakcyjniejsze dla najemców biurowych w IV kwartale

Na warszawskim rynku biurowym widoczna jest stopniowa poprawa nastrojów wśród najemców. Według raportu Cresa Polska „Office Occupier: Rynek biurowy w Warszawie" wolumen transakcji zawartych w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł 160 400 mkw. i był niższy o 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Z kolei całkowity wolumen transakcji zawartych w 2020 roku wyniósł 602 000 mkw., co stanowi 73 proc. średniej rocznej z lat 2015-2019.

- W ostatnim kwartale 2020 roku najemcy dostrzegli, że biura nadal są istotnym elementem rozwoju biznesu i sprawnego funkcjonowania. Firmy zaczęły zatem wznawiać rozmowy na temat wynajmu powierzchni biurowych. Poprawa nastrojów to głównie efekt programu szczepień przeciw COVID-19, który rozpoczął się w Polsce pod koniec ubiegłego roku. Pomimo upowszechnienia się modelu pracy zdalnej, większość pracowników oczekuje, że będzie on stanowił tylko uzupełnienie pracy w biurach. Aby powrót do biur był w pełni bezpieczny, zarówno pracodawcy, jak i zarządcy nieruchomości oraz właściciele budynków coraz częściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, proponując różnego rodzaju rozwiązania w tym zakresie – mówi Artur Sutor, partner, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

Na koniec 2020 roku zasoby powierzchni biurowej stolicy wyniosły 5,9 mln mkw., co oznacza wzrost o 5,8 proc. rok do roku. W ostatnim kwartale oddano do użytkowania 75 800 mkw. nowej powierzchni biurowej w trzech budynkach: wieża Mennica Legacy Tower (47 900 mkw., Golub GetHouse), Lixa A i B (odpowiednio 22 100 mkw. i 5 800 mkw., Yareal). Całkowita nowa podaż w 2020 roku była o 94 proc. wyższa niż w roku poprzednim.

Wolumen transakcji zawartych w 2020 roku wyniósł 602 000 mkw. i był o 31 proc. niższy w porównaniu z poprzednim rokiem. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku najemcy wynajęli 160 400 mkw. Wśród typów transakcji w ubiegłym roku przeważały nowe umowy (54 proc.) oraz renegocjacje (37 proc.). Ekspansje stanowiły zaledwie 9 proc. całkowitego popytu. W ostatnim kwartale nieznacznie przeważały nowe umowy (44 proc.), następnie renegocjacje (43 proc.) i ekspansje (13 proc.).

Największą aktywność najemców w czwartym kwartale odnotowano w strefach Centrum i Aleje Jerozolimskie, których udział w wolumenie transakcji wyniósł odpowiednio 46 proc. i 16 proc. Umowy najmu zawarte w strefach centralnych stanowiły 55 proc. wszystkich transakcji, natomiast w lokalizacjach poza centrum – 45 proc .

Największą umową w 2020 roku była umowa przednajmu podpisana w Generation Park Y przez PZU (46 500 mkw.). Druga w kolejności była nowa umowa firmy DSV w DSV HQ (20 000 mkw.). Natomiast Poczta Polska przedłużyła umowę i powiększyła wynajmowaną powierzchnię do 19 000 mkw. w Domaniewska Office Hub. Znaczącymi transakcjami były także: umowa w Konstruktorska Business Center (renegocjacja 17 500 mkw. umowy najmu poufnego najemcy) i wynajęcie przez Allegro blisko 16 200 mkw. w Fabryce Norblina.