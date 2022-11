Centrum Medyczne Magwise to nowy najemca należącego do firmy Develia warszawskiego biurowca Wola Retro.

Specjalizująca się w obszarze zdrowia psychicznego przychodnia zajęła blisko 390 mkw. powierzchni na parterze budynku.

Wnętrza wyróżnia oryginalny, nowatorski projekt.

Położono nacisk zarówno na funkcjonalność obiektu, jak i komfort oraz prywatność pacjentów.

Magwise oferuje innowacyjne, nieinwazyjne metody leczenia schorzeń psychicznych za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS). W trosce o dobre samopoczucie pacjentów placówka została zaprojektowana z zastosowaniem wielu ciekawych rozwiązań wnętrzarskich, takich jak klimatyczne tapety, wbudowane siedziska czy różne rodzaje oświetlenia. Ściany centrum pokryte zostały farbami w ciepłych, przyjaznych kolorach, zawisła też na nich kolekcja obrazów. Meble i stolarkę drzwiową wykonano z drewna o naturalnych barwach. Całość spełnia wszystkie, rygorystyczne wymogi sanitarne dla tego typu obiektów.

Przyjazne wnętrza centrum.

- Przychodnia znajduje się w odnowionym budynku Wola Retro, w którym zachowano wiele oryginalnych, modernistycznych detali. Ten styl nadał konkretny kierunek naszemu projektowi. Użyliśmy przepięknej mozaiki - „gorsecików” inspirowanych posadzkami starej Warszawy, co nadało wnętrzu wyrazu i ponadczasowości. Nie zabrakło też innych nowatorskich elementów, takich jak kamienne blaty, symetryczne drewniane panele ścienne, nawiązujące do klasycznych gabinetów, czy owalna lada recepcyjna z wałeczkami. Priorytetem było również zapewnienie najwyższej możliwej szczelności akustycznej gabinetów, by pacjenci mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie podczas rozmów z lekarzem. Od początku chcieliśmy, by pomieszczenia centrum były przytulne i stwarzały bezpieczną przestrzeń do przemyśleń i regeneracji. Stąd wybrana paleta beży, którą uzupełniają zielenie, pomarańcze i orzechowe drewno. Zrezygnowaliśmy ze standardowych mebli szpitalnych na rzecz unikatowych, eleganckich mebli tapicerowanych o różnych modelach i odcieniach. Zdecydowanie nie jest to typowa klinika - okazuje się, że można zaprojektować medyczne lokale, nie używając niebieskiego linoleum – mówi Anna Śliwka, architekt i współwłaściciel pracowni 370 STUDIO, która przygotowała projekt placówki.

Zdecydowanie nie jest to typowa klinika.

Zdecydowaliśmy się na ulokowanie naszej nowej, warszawskiej placówki w biurowcu Wola Retro ze względu na doskonałą, centralną lokalizację, umożliwiającą pacjentom z całego miasta dojazd za pomocą metra oraz licznych linii autobusowych i tramwajowych. Kolejna zaleta to wysoki standard techniczny obiektu i oferowanych powierzchni - wspólnie z pracownią 370 STUDIO byliśmy w stanie zaprojektować tu nowoczesne, przyjazne centrum medyczne, dorównujące najlepszym światowym klinikom oraz zapewniające odwiedzającym maksimum komfortu i prywatności – komentuje Piotr Sulik, prezes firmy Egostim, właściciela marki Magwise.

Specjalizująca się w obszarze zdrowia psychicznego przychodnia.

- Podpisanie umowy z właścicielem placówki, firmą Egostim, jest dowodem na to, że oferowane przez nas elastyczne powierzchnie spełniają oczekiwania nie tylko najemców biurowych, ale odpowiadają również na potrzeby specjalistycznych klientów. W ramach dostępnych przestrzeni do wynajęcia, których pozostało jedynie 3400 mkw., oferujemy zróżnicowane moduły o powierzchni od 300 do 1200 metrów. Możliwości obiektu pozwalają na zaaranżowanie ich zarówno w układzie gabinetowym, jak i mieszanym. Koneserom poszukującym nietuzinkowych rozwiązań proponujemy powierzchnie w historycznej części budynku, gdzie ponadstandardowa wysokość kondygnacji - nawet do 5 metrów - umożliwia realizację niezwykłych miejsc do pracy. Ponadto zachowane elementy oryginalnej cegły, kolebkowe sklepienia, ciekawe kształty okien czy możliwość adaptacji antresoli stanowią dodatkowe atuty obiektu Wola Retro – podkreśla Aneta Czerwińska, Office Leasing Manager w Wola Retro.

Powierzchnia kompleksu Wola Retro wynosi ponad 25 tys. mkw. Użytkownicy mają do dyspozycji m.in. restaurację CityBreak RestoBar oraz fitness klub sieci Zdrofit. Zlokalizowany u zbiegu ulic Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej biurowiec znajduje się w zasięgu kilku minut pieszo od stacji metra Płocka, licznych przystanków autobusowych i tramwajowych oraz oferuje rozwinięte zaplecze dla rowerzystów. Bliska Wola stała się w ciągu ostatnich kilku lat zagłębiem biznesu - przede wszystkim ze względu na doskonałą komunikację z innymi częściami Warszawy.

