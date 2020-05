Centrum Orląt w portfelu funduszu

Adventum International, zarządca funduszy inwestycyjnych z siedzibą na Malcie, nabył kolejną nieruchomość w Polsce. Biurowiec o powierzchni ponad 17 tys. mkw. przy placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu kupił od EFL Service będącego częścią grupy finansowej Europejskiego Funduszu Leasingowego. Dzięki tej transakcji polskie portfolio biur Adventum Quartum wzrosło do 63 tys. mkw.

– Cieszymy się, że przeprowadziliśmy transakcję z wysoce profesjonalnym partnerem biznesowym Grupy Credit Agricole. Naszą strategią jest przeprowadzenie pełnego programu modernizacji tej nieruchomości. Wynajem powierzchni w obiekcie jest już prowadzony przez CBRE, a Centrum Orląt ponownie otworzy swoje drzwi w pierwszym kwartale 2021 roku – powiedział Andras Marton, dyrektor Adventum International.

– Biurowiec przy pl. Orląt Lwowskich był siedzibą EFL przez blisko 18 lat. W tym czasie nasza firma intensywnie się rozwijała, mocno zwiększaliśmy zatrudnienie, a na rynku biurowym pojawiły się rozwiązania i wymogi technologiczne, których już nie byliśmy w stanie w tym obiekcie wprowadzić. Dlatego jako Grupa Credit Agricole Polska podjęliśmy decyzję o zmianie siedziby i przeniesieniu wszystkich naszych spółek do nowego, ekologicznego biurowca Business Garden przy ul. Legnickiej. Jednym z filarów strategii Grupy Credit Agricole Polska na lata 2020-22 jest ekologiczne zaangażowanie. Decyzja o przeniesieniu do nowego biura oznaczała częściową realizację programu działań na rzecz ochrony środowiska. Naturalną konsekwencją zmiany siedziby była decyzja o sprzedaży biurowca przy pl. Orląt Lwowskich, która to transakcja została właśnie sfinalizowana – powiedział Wojciech Przybył, Członek Zarządu EFL.

Warto podkreślić, że nowe biuro EFL przy ul. Legnickiej zostało zaprojektowane według filozofii Human-Centric. Przestrzeń została zaaranżowana z myślą o spełnieniu zróżnicowanych potrzeb pracowników. W nowej przestrzeni mamy pomieszczenia do pracy w skupieniu, sale do pracy projektowej i zespołowej oraz miejsc do spotkań ad hoc. Są także osobne przestrzenie do regeneracji w ciągu dnia (chill out rooms i game rooms) oraz pokoje dla rodzica z dzieckiem.

– Jesteśmy przekonani, że praca w nowej przestrzeni będzie sprzyjała integracji pracowników, pozytywnie wpływała na jakość współpracy i budowała wartość naszej organizacji. Obecnie jak większość firm z uwagi na bezpieczeństwo naszych pracowników podjęliśmy decyzję o oddelegowaniu ich do pracy zdalnej. Wierzymy jednak, że wkrótce wrócimy do naszego biura i wspólnej pracy w nowych warunkach – dodaje Wojciech Przybył.

W transakcji doradcami sprzedawcy były firmy Deloitte Legal i Knight Frank. Kupującemu doradzali Act Legal BSWW, Avison Young i Deloitte Tax.