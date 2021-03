Centrum outsourcingowe ista wprowadzi się do katowickiego Supersamu

- Supersam to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej zlokalizowanych budynków handlowo-usługowych w stolicy Śląska. Powszechnie znany i lubiany przez mieszkańców aglomeracji ze względu na swoją rożnorodną ofertę i wygodę zakupów. To zarazem znakomity przykład sprofilowanego obiektu typu mixed-use. To również świetne miejsce na biuro, gdzie najemcy mają komfortowy dostęp do sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych. Zalety posiadania własnego biura w Supersamie doceniła również firma ista, którą serdecznie witamy w gronie naszych najemców - mówi Barbara Wójcik, Senior Asset Manager w Globalworth.

- Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na wybór nowego biura w Katowicach dla naszej firmy była lokalizacja budynku w centrum miasta, umożliwiająca dobrą komunikację pracownikom, oraz nowoczesność samego obiektu. Również w obecnej, szczególnej sytuacji iSS Polska stawia na stały rozwój, zarówno stricte biznesowy, jak i struktur pracowniczych, dlatego chcemy zapewnić naszym pracownikom bezpieczne, wygodne i nowoczesne miejsce pracy - dodaje Jacek Styczeń, prezes Zarządu ista Shared Services Polska

ista Shared Services Polska jest nowoczesnym centrum outsourcingowym prowadzącym działalność dla Grupy ista, jednego ze światowych liderów w zakresie rozliczania indywidualnych kosztów ciepła, wody oraz innych mediów. Spółka współpracuje z oddziałami ista na całym świecie, działając w trzech głównych obszarach kompetencyjnych: rozliczeniach, księgowości i IT. W Polsce firma jest obecna od 1997 roku i zatrudnia prawie 1400 osób.

Supersam jest nowoczesnym obiektem wielofunkcyjnym łączącym ofertę usługowo-handlową z powierzchnią biurową, położonym w samym centrum Katowic – sercu aglomeracji śląskiej, w tradycyjnie handlowej części miasta, niedaleko rynku.

Supersam oferuje blisko 23 000 mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Na trzech poziomach handlowych znajduje się około 70 sklepów i punktów usługowych. W ostatnich tygodniach na tę lokalizację zdecydował się też Action. Na wyższych piętrach zlokalizowany jest klub Calypso Fitness oraz 6 500 mkw. powierzchni biurowej. Ostatnie kondygnacje zostały przeznaczone na parking liczący około 400 miejsc. Budynek posiada certyfikat BREEM na poziomie Excellent. Właścicielem obiektu jest Globalworth.