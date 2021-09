Centrum stomatologiczne jak kawiarnia? Medicover stworzył takie miejsce w Toruniu

Medicover Stomatologia rozwija swoją sieć w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczące sobie blisko 400 m kw. nowe centrum stomatologiczne przy ul. Grudziądzkiej jest nie tylko pierwsze w Toruniu pod tym szyldem, ale także pierwsze w regionie.

Pacjenci znajdą w nim aż 8 gabinetów stomatologicznych, wyposażonych w zaawansowane technologie wspierające leczenie, w tym technologie cyfrowe. Docelowo przyjmować będzie tu także aż 9 specjalistów z różnych dziedzin stomatologii.

Miejsce otwarte zostało w tzw. Rytuale Uśmiechu. To stworzony przez Medicover, pionierski koncept centrów stomatologicznych przełamujący tradycyjny obraz dentysty. Dziś centra w tym formacie można znaleźć wyłącznie w Łodzi i Warszawie.



– Kontynuujemy dynamiczny rozwój sieci, a także naszego konceptu. Centrum przy Grudziądzkiej będzie nie tylko naszą pierwszą lokalizacją w Toruniu, ale także pierwszą w tej części Polski, która powstała w Rytuale Uśmiechu – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. – To odważna wizja stomatologii, którą rozwijamy od roku, a która opiera się m.in. na holistycznym podejściu do leczenia, dostępie do nowych technologii i nowym standardzie opieki. Jej fundamentem jest także design miejsca, będący zaprzeczeniem tradycyjnego wnętrza gabinetu stomatologicznego.



Nowe centrum stomatologiczne zostało tak zaprojektowane, aby pacjent nie czuł się jak u dentysty. Starannie dobrane kolory i materiały wykończeniowe, a także muzyka mają na celu wyciszyć go przed zabiegiem, zapewnić komfort emocjonalny i sprawić, że wizyta przebiegnie bez stresu i lęku.



– Tworząc to miejsce, sięgnęliśmy zarówno po doświadczenia architektów specjalizujących się we wnętrzach kawiarnianych, jak i po wiedzę psychologów. W rezultacie stworzyliśmy przestrzeń, która spełnia wiele ról terapeutycznych, przełamując nie tylko opór przed leczeniem, ale pokazując, jak bardzo zmieniła się współczesna stomatologia, idąc za potrzebami pacjenta – mówi.



To dlatego we wnętrzu toruńskiego centrum zamiast krzeseł w poczekalni ustawiono wygodne fotele i stoliki kawowe, a zamiast plansz z anatomią zęba na ścianie – biblioteczkę z kilkuset pozycjami. W poczekalni można znaleźć także wspólny stół, miejsce typowe dla kawiarni. Nie brakuje także nawiązań do toruńskiej architektury. Zardzewiałe, żelazne blachy czy nitowe stalowe kształtowniki, pojawiające się w dekoracji wnętrza, miały swoją inspirację w stalowych mostach łączących brzegi Wisły.



Przestrzeń działa także na zmysły. Celowo wprowadzono tu ciepłą, przyjazną dla wzroku barwę światła, włączono muzykę jazzową, a także wyeliminowano „dentystyczny zapach”. Stoisko kawowe pozwala natomiast na samodzielne zaparzenie sobie kawy lub herbaty w oczekiwaniu na swoją kolej. Ale nie tylko projekt samego wnętrza ma wyróżniać nowe centrum, także standard i spektrum leczenia.



– Fakt, że już niebawem przyjmować u nas będą dentyści aż 9 specjalizacji sprawia, iż jesteśmy w stanie udzielić pomocy każdemu, niezależnie od problemu stomatologicznego. Na miejscu pracować będzie także pierwszy w Toruniu fizjoterapeuta stomatologiczny, zajmujący się przypadkami m.in. bruksizmu. Całe centrum natomiast zostało wyposażone w najnowszą technologię, dzięki której możliwe jest m.in. leczenie bez bólu, w tym znieczulenie bez użycia strzykawki. Samo centrum ma także spełniać w mieście ważną rolę edukacyjną. Chcemy nieco odczarować stomatologię, pokazać, że dbanie o zęby może stać się bezstresowym rytuałem, jednym z wielu, dzięki któremu dbamy o zdrowie – mówi lek. dent. Patryk Kononowicz, Zastępca Kierownika Regionu ds. Medycznych w Medicover Stomatologia.