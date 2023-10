Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) przedłużyło umowę najmu z CA Immo na powierzchnię biurową w jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cieszących się zainteresowaniem najemców budynków biurowych w Warszawie.

Firma zajmuje trzy piętra w zlokalizowanym przy Pl. Europejskim w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego biurowcu Warsaw Spire C.

Najemcę w procesie renegocjacji wspierała firma doradcza CBRE.

CUPT to kolejny podmiot, który dobrze czuje się w świetnie położonym obiekcie i postanowił pozostać w nim na kolejne lata.

Właściciel budynku dba o to, aby z biegiem czasu Spire C spełniało niezmiennie najwyższe standardy co do rozwiązań technologicznych pozwalające spełniać zmieniające się oczekiwania względem komfortu i zrównoważonego rozwoju.

Pełniące ważną rolę w kompleksowym wsparciu firm w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF), Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warsaw Spire C ma siedzibę od 2015 r.

Na naszych pracownikach spoczywa duża odpowiedzialność w zakresie należytego wsparcia firm w pozyskiwaniu, a także racjonalnym i efektywnym wykorzystywaniu Funduszy UE przy projektach transportowych. W Warsaw Spire C stworzyliśmy optymalne środowisko do pracy, które odpowiada ich potrzebom. Lokalizacja tuż obok dużego węzła komunikacji miejskiej, jakim jest Rondo Daszyńskiego, w ważnym centrum biznesowym – to także jeden z powodów, dla których zdecydowaliśmy się pozostać tu na dłużej - mówi Barbara Zwierz, Biuro Organizacji i Zarządzania Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Warsaw Spire C jest częścią kompleksu Warsaw Spire, który został wybrany najlepszym biurowym i biznesowym projektem deweloperskim w ramach MIPIM Awards w 2017 r. Nieruchomość oferuje 21,400 mkw. GLA (z czego 96 proc. to biura, resztę stanowią powierzchnie retail oraz zaplecze logistyczne), a także 263 miejsc parkingowych w podziemnym parkingu. W portfolio polskiej spółki CA Immo znajduje się także bliźniaczy budynek kompleksu – Warsaw Spire B. Obiekt zlokalizowany jest w ważnym biznesowym hubie Warszawy, przy Rondzie Daszyńskiego na Woli.

Zależy nam na budowaniu trwałych relacji z najemcami budynków z naszego portfolio, a przykład Warsaw Spire C dowodzi, że jesteśmy w tym skuteczni. Oczywiście lokalizacja w ważnym biznesowym hubie stolicy to ogromny atut tego kompleksu. Jednak to dzięki naszym ciągłym staraniom związanym z najwyższym poziomem zarządzania budynkiem oraz zmianami dostosowującymi do nowych rynkowych realiów, możemy śmiało konkurować z najnowszymi obiektami w tej okolicy - mówi Dawid Wątorski, Senior Leasing Manager w CA Immo w Polsce.

CA Immo regularnie odnawia też certyfikację w systemie BREEAM dla Warsaw Spire C – w 2022 r. budynek uzyskał certyfikat In-Use na poziomie Excellent.

Specjalizująca się w zakresie wysokiej klasy aktywów biurowych firma CA Immo, koncentruje swoje działania na podwyższeniu jakości budynków oraz standardów w zakresie ESG, aby zapewnić ich długoterminową konkurencyjność. Jest też jednym z pionierów na polskim rynku, jeżeli chodzi o wprowadzenie do umów najmu elementów dotyczących zrównoważonego korzystania z budynku i zarządzania nim – czyli tzw. zielonych zapisów. Odnoszą się one między innymi do stosowania przyjaznych środowisku procedur sprzątania, segregacji odpadów czy optymalizacji zużycia energii i promowania jej odnawialnych źródeł.

