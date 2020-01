Centrum usług wspólnych niemieckiego giganta pod nowym adresem

Firma Schaeffler przeprowadziła się do większego biura we Wrocławiu. Globalny dostawca części dla branży motoryzacyjnej i przemysłu, zatrudniający 89 tysięcy pracowników w ponad 50 krajach na całym świecie, 20 stycznia zameldował się w biurowcu Nowy Targ, gdzie ulokował swoje centrum usług biznesowych. Z udogodnień nowego biura skorzysta docelowo ponad 800 specjalistów.

– W biurowcu Sagittarius czuliśmy się świetnie – to było idealne miejsce na dobry początek naszej obecności we Wrocławiu. Teraz zgodnie z planem rośniemy i rozszerzamy swoje portfolio – mówi Anna Berczyńska, Dyrektor Zarządzająca w Schaeffler Global Services Europe. – Zaawansowane usługi biznesowe oparte o nowe technologie i sztuczną inteligencję wymagają nowoczesnych przestrzeni biurowych i najlepszych warunków dla naszych specjalistów.

W Nowym Targu pracownicy mają do dyspozycji szereg udogodnień i nowoczesnych rozwiązań. Poza 7 kondygnacjami naziemnymi w biurowcu znajduje się dwupoziomowy podziemny parking z 73 punktami ładowania samochodów elektrycznych i specjalna stacja szybkiego ładowania. W porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami biurowymi budynek zapewnia nawet do 30% więcej świeżego powietrza dzięki zastosowaniu filtrów powietrza i czujników stężenia dwutlenku węgla, dysponuje też systemem ograniczającym zużycie wody o 40%. Wszystko to przy cichszej pracy urządzeń.

Ze względu na wykorzystanie tych rozwiązań Nowy Targ został certyfikowany zgodnie z systemem oceny LEED Platinum, który mierzy dbałość o zrównoważony rozwój ekologiczno-energetyczny budynku. To współgra z podstawową misją firmy Schaeffler – zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Firma skupia się na promocji ekologicznych środków transportu, e-mobilności i efektywnego gospodarowania energią.

– Grupa Schaeffler prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej na skalę globalną. Będąc firmą rodzinną, poza dużymi możliwościami rozwoju, zapewniamy naszym pracownikom atmosferę zaufania i poczucie stabilności. Wprowadzamy w życie ideę, którą nazywamy współpracą przyszłości. To dzięki niej nasi pracownicy, pracując w zespołach projektowych, mogą rozwijać się w duchu otwartości, współpracy i efektywności. Właśnie tak rozumiemy nowoczesne, atrakcyjne warunki pracy. Cieszymy się, że dołączyliśmy do społeczności biurowca Nowy Targ – dodaje Anna Berczyńska.

Schaeffler Global Services Europe współpracuje z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, ważnymi partnerami wspierającymi firmę w jej rozwoju w stolicy Dolnego Śląska.