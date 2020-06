Certyfikacja polskich biurowców nie zwalnia tempa

Sektor office jest liderem i wzorem do naśladowania w kwestii stosowania się do wyśrubowanych norm – z udziałem przeszło 61 proc. w ogólnej liczbie certyfikatów. Jako kraj możemy się zatem pochwalić nie tylko projektami z oceną ‘Outstanding’, ale też i gronem firm wyspecjalizowanych w realizacji wymogów takich międzynarodowych standardów, jak BREEAM, LEED czy WELL.

Kolejny rok z rzędu Polska przewodzi w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem rozwoju zrównoważonego budownictwa. Według najnowszego raportu PLGBC, porównującego dane z 14 państw, w Polsce znajduje się aż 51% certyfikowanych środowiskowo obiektów regionu. Na przestrzeni marzec 2019 – marzec 2020, zwiększyliśmy powierzchnie z certyfikatem o 3 mln mkw. do ponad 17 mln mkw. To sprawia, że firmy zaangażowane w całość procesu powstawania nowych biurowców, od projektu po fit-out, wyróżniają się szerokimi kompetencjami w zakresie znajomości norm i rozwiązań, do których dostosowują swoją pracę. Jest to szczególnie ważne dla wykonawców świadczących takie usługi w całej Europie czy na świecie, jak Tétris.

Jednym ze zrównoważonych budynków ukończonych w 2019 r. przez inwestora AFI EUROPE w Krakowie jest V.Offices. Już na etapie projektowania otrzymał on certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie ‘Outstanding’ w kategorii International New Construction. Za projekt architektoniczny budynku odpowiedzialna była firma Iliard Architecture & Project Management z siedzibą w Krakowie z udziałem Sweco Consulting w zakresie certyfikacji BREEAM. A za wykonanie wnętrz – Tétris.



- Proces budowy i certyfikacji obiektu spełniającego oczekiwania, jeżeli chodzi o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, to zdecydowanie wysiłek wart zachodu. Jesteśmy dumni z tego, że V.Offices otrzymało ocenę ‘Outstanding’ i zależy nam na tym aby sposób dalszego użytkowania tej przestrzeni był zgodny z wymogami certyfikacji. Na szczęście świadomość na rynku jest coraz większa i najemcy chcą rezydować w takich właśnie obiektach - mówi Sebastian Kieć, Prezes Zarządu AFI EUROPE Poland.

Dlatego dla swoich najemców, inwestor przygotował dokument zbierający wymagania co do prac wykończeniowych i instalacji, aby ułatwić im dostosowanie się do wytycznych certyfikacji BREEAM.

„Zielony najem” – wyzwanie w słusznej sprawie



- Praca w "zielonym", zdrowym budynku to poczucie większego komfortu i bezpieczeństwa dla pracowników. Dla pracodawców oznacza to z jednej strony podpisanie się pod pozytywnym trendem zdrowszego budownictwa, a z drugiej strony – sprostanie w swoim biurze wymogom certyfikacji. W przypadku najemców V.Offices, zadbaliśmy o to, aby im proces zmiany siedziby maksymalnie ułatwić i zdjęliśmy z ich barków konieczność angażowania po swojej stronie architektów, firm technicznych, budowlanych itp. Wynajmujący zapewnia kompleksowe przygotowanie biura m.in. poprzez zatrudnianie firm takich jak Tétris - mówi Monika Sułdecka-Karaś, Partner i Dyrektor Regionalna Knight Frank, firmy odpowiadającej za komercjalizację budynku V.Offices.

1

2