Certyfikacja WELL Health-Safety Rating w biurowcach Cavatina Holding

Cavatina Holding poddała certyfikacji WELL Health-Safety Rating sześć biurowców. Certyfikat potwierdza, że spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i tworzą dobre środowisko do pracy oraz interakcji społecznych w obliczu post-pandemicznych wyzwań. Kolejne inwestycje również będą poddawane tej certyfikacji.

Cały aktualny portfel ukończonych inwestycji Cavatina otrzymał WELL Health-Safety Rating. Tischnera Office i Equal Business Park D w Krakowie, Chmielna 89 w Warszawie, Carbon Tower we Wrocławiu, Palio Office Park A w Gdańsku oraz Cavatina Hall w Bielsku-Białej to budynki biurowe oferujące niemal 120 tys. mkw. GLA nowoczesnej powierzchni.

Pandemia zmieniła biura

Ponad rok trwania pandemii COVID-19 uświadomił wszystkim jak istotne jest odpowiedzialne podejście do organizacji i kształtowania bezpiecznego, elastycznego środowiska pracy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z badań wynika, że nawet w obliczu konieczności zachowania ostrożności i dystansu społecznego, ponad 50 proc. respondentów pracuje wyłącznie z biura, a 22 proc. w modelu hybrydowym. Tylko ¼ badanych deklarowała, że wykonuje obowiązki zawodowe wyłącznie z domu. Ponadto zarówno pracodawcy, jak i pracownicy od miesięcy działający w zdalnym trybie coraz mocniej akcentują poczucie potrzeby powrotu do biur na stałe lub w modelu hybrydowym. Tym bardziej potrzebne jest zadbanie o rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo i umożliwiające zadbanie o zdrowe procedury i nawyki osób korzystających z budynków biurowych.

Znalezieniem rozwiązania dającego jasne wskazówki co do tego, jak przygotować środowisko pracy do nowych uwarunkowań, zajęła się międzynarodowa organizacja International Well Building Institute (IWBI), która od lat podejmuje inicjatywy, przyczyniające się do zwiększania komfortu użytkowników obiektów budowlanych. Certyfikacja WELL Health-Safety została opracowana na bazie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w ścisłej współpracy z amerykańskimi Centers for Disease Control and Prevention (CDC), światowymi ośrodkami profilaktyki i zwalczania chorób, a także wieloma innymi specjalistycznymi instytucjami badawczymi.

W pracach nad wytycznymi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa wykorzystano również efekty działań specjalnie powołanej grupy zadaniowej Instytutu ds. COVID-19 (utworzonej na początku pandemii) w zakresie strategii walki z COVID-19 i innymi infekcjami dróg oddechowych.

Certyfikat dowodem na dobre warunki pracy

1

2