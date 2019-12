Certyfikat Well – ludzki wymiar biura

Nowatorski, ale wymagający certyfikat WELL Building Standard koncentruje się na zdrowiu i samopoczuciu użytkownika budynku. Well rewolucja wkracza do polskiego budownictwa powoli, ale konsekwentnie.To ludzkie zdrowie i samopoczucie ma być priorytetem w myśleniu o budowaniu i projektowaniu. Które firmy są prekursorami w tworzeniu „dobrych” przestrzeni? Czy i dlaczego WELL się opłaca?

Biuro, które dba o zdrowie i samopoczucie to myśl przyświecająca nowoczesnym deweloperom. – Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce jest na początku drogi zarówno w kwestii zielonego nastawienia do środowiska, jak i dobrego samopoczucia użytkowników. To jednak kierunek, w którym z pewnością podążamy. Tematyka ochrony środowiska w kontekście zmian klimatycznych oraz wpływu otoczenia na człowieka jest w kręgu moich zainteresowań. Od wielu lat obserwuję światowe trendy oraz innowacje, które w bliskiej lub dalszej przyszłości będą miały decydujące znaczenia dla poprawy jakości życia, a przy tym nie będą tak destrukcyjnie wpływać na środowisko naturalne – mówi Monika Dębska-Pastakia, Partner i prezes Knight Frank Polska.

Czym jest WELL?

W 2019 rok WELL obecny jest w 48 krajach, wprowadzony był przez firmę Delos na przestrzeni lat 2007-2014 r. w Stanach Zjednoczonych. WELL Building Standard to system certyfikacji wielokryterialnej budynków opracowany w taki sposób, żeby można go było używać w połączeniu z innymi systemami, przede wszystkim LEED, ale także BREEAM. Wyróżnia go nastawienie na ludzki czynnik - dobrostan i samopoczucie ludzi.

– Certyfikat WELL, który uzupełnia bardziej popularne i częściej stosowane zielone certyfikaty BREEAM i LEED, w odróżnieniu od nich na pierwszym miejscu stawia człowieka i jego komfort. Wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych certyfikat został stworzony po dostrzeżeniu problemu, jakim są tzw. chore budynki (ang. sick buildings) mające negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie swoich użytkowników. Przesłanie certyfikatu jest jasne. W budynku komercyjnym, najczęściej biurowym, mówi wprost - TY jesteś dla nas najważniejszy. Nie bez przyczyny w ramach bardzo szczegółowej i rygorystycznej certyfikacji analizie podlegają takie zagadnienia jak: powietrze, woda, światło, odżywianie, kondycja fizyczna, komfort i umysł – podkreśla Monika Dębska-Pastakia.

Adam Targowski menadżer ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska również podkreśla przeniesienie ciężaru uwagi z technologii na człowieka. – Dotychczas na rynku nieruchomości komercyjnych najpopularniejsze były dwa certyfikaty - LEED i BREEAM, które skupiają się na technicznych aspektach projektów. Około 10 lat temu Skanska, jako pierwsza na rynku, wprowadziła certyfikację LEED, a teraz przy WELL również chcemy być pionierami i tworzyć nowe standardy. To dla nas kolejny, naturalny krok. W przypadku certyfikacji WELL nastąpiło przeniesienie centrum zainteresowania na człowieka, jego zdrowie i samopoczucie fizyczne, ale też psychiczne. Jest to bardziej holistyczne spojrzenie na zrównoważony rozwój, zielone rozwiązania i komfort osób przebywających w biurowcach.

