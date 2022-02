Certyfikaty nie tylko dla nowych budynków. Starsze obiekty też chcą być zielone

Ekspert z firmy doradczej w zakresie zielonego budownictwa i certyfikacji LEED i BREEAM budynków nowych oraz istniejących podkreśla, że najwięcej w tym gronie jest biurowców, ale z uwagi na standardy ESG coraz częściej pojawiają się obiekty magazynowe, czy handlowe.

- Warto przypomnieć, że ich certyfikacja ma duży walor, ponieważ opatrzona jest datą ważności. Oznacza to, że właściciele obiektów muszą ciągle nad nimi pracować, czyli ulepszać, odnawiać czy modernizować, aby wciąż podnosić standard, potwierdzając certyfikat - wyjaśnia Jerzy Wójcik.

Jakie są najbardziej popularne dobre praktyki, jeśli chodzi o dobrowolne, zielone rozwiązania stosowane w budynkach? Jerzy Wójcik podkreśla, że podstawową jest certyfikacja. - Poza tym warto w pierwszej kolejności zadbać o ograniczenie zużycia wody, co niekoniecznie musi się wiązać z dużymi inwestycjami. Zwróciłbym też uwagę na system informacji wizualnej, czyli oznakowanie budynku w taki sposób, by z wyczuciem przypominać o pożądanym zachowaniu w danym miejscu. Taka edukacyjna funkcja naprawdę skutecznie podtrzymuje świadomość ekologiczną użytkowników obiektów. To może nie są najbardziej spektakularne działania, ale nie lekceważyłbym nawet niewielkich inicjatyw, bo na koniec dnia, w holistycznym ujęciu życia budynku, mogą spełnić rolę języczka u wagi - podsumowuje.

