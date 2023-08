CGI Polska zmieniła dotychczasową siedzibę na Królewskiej i dostosowała się do potrzeb i oczekiwań klientów oraz pracowników. Obecnie spółka ma siedzibę w warszawskim budynku biurowym Ethos.

Od 1 sierpnia CGI Polska ma siedzibę w budynku biurowym Ethos przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Powierzchnia nowego biura wynosi niemal 1000 mkw.

Fizyczny proces relokacji został zakończony w pierwszym tygodniu sierpnia.

CGI dostarcza najlepsze usługi i rozwiązania w zakresie technologii informacyjnej, procesów biznesowych oraz zarządzania. W swojej działalności dostosowuje się do potrzeb pracowników i klientów, dbając o ich komfort. Budynek, w którym od sierpnia mieści się nowa siedziba spółki, jest zaprojektowany zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Przestrzeń, którą mamy do dyspozycji, jest dostosowana do potrzeb, wymagań i oczekiwań pracowników. Będziemy pracowali w systemie, który odpowiada naszym zespołom i jest dostosowany do rozwoju naszej firmy – mówi Bartłomiej Nieścierowicz, CGI Senior Vice President, Business Unit Leader na Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię.

Ethos w Warszawie. Fot. Mat. pras.

Nowe biuro CGI pozwoli spółce bardziej odpowiedzialnie gospodarować przestrzenią i odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed firmami obecny model pracy.

Powierzchnia nowego biura wynosi niemal 1000 mkw. Funkcjonalne wnętrza zostały zaaranżowane tak, by połączyć część użytkową z domowym, przyjaznym klimatem. Nacisk został położony na przestrzenie sprzyjające pracy zespołowej, takie jak większe sale konferencyjne i czteroosobowe pokoje. Jednocześnie zapewniono również miejsca do pracy indywidualnej, znane jako „budki telefoniczne". Niecodziennym elementem biura jest antresola, która spełnia rolę chill roomu. Znajduje się na niej stół do gry w piłkarzyki, a nieco wyżej umieszczono półki z książkami oraz grami planszowymi.

Biura w Ethos. Fot. Mat. pras.

Ethos to nowoczesny budynek biurowy klasy A+ usytuowany w ścisłym centrum miasta. Wysoki standard wykończenia, zastosowanie proekologicznych rozwiązań potwierdzone certyfikatem BREEAM, możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni i optymalny dostęp światła dziennego, zapewniają komfortowe warunki pracy. Do dyspozycji najemców jest taras na dachu, podziemne miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów. Biurowiec Ethos położony jest na warszawskim Śródmieściu przy Placu Trzech Krzyży, blisko Alei Jerozolimskich i ulicy Nowy Świat.

Biura w budynku Ethos w Warszawie. Fot. Mat. pras.

