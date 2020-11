Chałwy i sezamki na 11 piętrze Wola Retro w Warszawie

Unitop, jeden z największych producentów chałwy i sezamków Europie, zdecydował się przenieść swoją siedzibę do warszawskiego biurowca Wola Retro. Spółka wprowadzi się do lokalu o powierzchni 400 mkw. usytuowanym na 11 piętrze. Aktualny wskaźnik komercjalizacji obiektu wynosi 74%, do wynajęcia pozostało jedynie 6400 mkw.

Unitop powstała w 1945 roku. Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanna dbałość o jakość i smak spowodowały, że firma stała się jednym z europejskich liderów w swojej kategorii. Produkty marki obecne są w największych sieciach detalicznych w Polsce i na świecie. W ostatnim czasie spółka postawiła kolejny krok w swoim rozwoju - przenosi siedzibę do Wola Retro.

- Mimo spowodowanych pandemią zawirowań na rynku biurowym nasz dział komercjalizacji sukcesywnie podpisuje kolejne umowy najmu. Współczynnik zajętości powierzchni Wola Retro wynosi już 74 proc. - mówi Izabela Miśta-Brzeska, Senior Leasing Manager, Develia S.A. – Cieszymy się, że firmy o ugruntowanych pozycjach na rynku, liderzy w swoich branżach, stawiają na rozwój w naszym biurowcu. Staramy się robić wszystko, aby zapewnić naszym najemcom maksymalny komfort pracy. Lokalizacja obiektu zapewnia swobodny dojazd z każdej części miasta oraz dostęp do szerokiej oferty gastronomicznej i usługowej, również w samym obiekcie. Pracownicy chętnie korzystają z Fitness Klubu ZDROFIT, Restauracji CityBreak RestoBar czy centrum konferencyjnego – dodaje Izabela Miśta-Brzeska.



Kompleks Wola Retro to najnowsza inwestycja biurowa Develia S.A. w Warszawie. Został oddany do użytku w III kwartale 2019 roku. Jednocześnie z powstawaniem nowoczesnego obiektu klasy A został zrewitalizowany i dostosowany do wymogów rynkowych przedwojenny, czterokondygnacyjny budynek. Przestrzeń w biurowcu, ze względu na atrakcyjną lokalizację, oferowane udogodnienia oraz wyjątkowy projekt obiektu, cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku nieruchomości. W Wola Retro znajduje się również 1500 mkw. jeszcze wolnej, industrialnej przestrzeni, charakteryzującej się odkrytymi cegłami, oryginalnymi sufitami czy wyjątkowo wysokimi pomieszczeniami.

W transakcji pośredniczyła firma Cushman&Wakefield.