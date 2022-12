Jeden z czołowych, globalnych dystrybutorów surowców chemicznych, dołącza do najemców warszawskiej inwestycji P180, zrealizowanej przez Skanska.

Nowy najemca urządzi się na ok. 1500 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

W procesie transakcji najemcę wspierała firma Savills.

Jej doradztwo obejmowało pełne wsparcie komercyjne.

P180, projekt pracowni PRC Architekci, został oddany do użytkowania we wrześniu. Budynek znajduje się przy ważnym węźle komunikacyjnym, zaledwie 180 kroków od stacji metra Wilanowska. Ta wygodna lokalizacja umożliwia dojazd różnymi środkami transportu, co jest doceniane przez pracowników. Mogą oni również korzystać z rozbudowanej infrastruktury rowerowej – miejsc parkingowych, rowerowni z wejściem na parterze oraz szatni z prysznicami. Mokotowska inwestycja Skanska spełnia standardy najbardziej wymagających certyfikatów: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez barier.

P180, Skanska.

P180 to przestrzeń wielofunkcyjna z możliwością swobodnego aranżowania wnętrz. To bardzo pożądana cecha wśród najemców, których pracownicy preferują elastyczny model pracy, dobrany do indywidualnych potrzeb. Biura stały się miejscem integracji i spotkań, ale równie ważne są przestrzenie, w których można się wyciszyć czy też przeprowadzić warsztaty i konferencje. Kolejnym istotnym czynnikiem są zastosowane w P180 prośrodowiskowe rozwiązania. To one wspierają naszych najemców w osiąganiu celów firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju – mówi Hanna Marszałek, negocjatorka ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Wnętrza P18.

Dostępność stacji metra oraz rozbudowana infrastruktura rowerowa wokół budynku P180 zapewnią łatwy i ekologiczny dojazd jego przyszłym pracownikom. Jest to aspekt, który staje się kluczowy dla organizacji, które chcą mieć realny wpływ na zarządzanie swoim wpływem na klimat w ramach długofalowych strategii ESG. Jestem przekonany, że nasz klient doceni możliwości, jakie daje ta konkretna lokalizacja w zakresie ograniczania śladu węglowego – mówi Marcin Sabowicz, dyrektor w dziale reprezentacji najemców w firmie Savills.

Skanska od lat konsekwentnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju, co odzwierciedla strategiczne znaczenie obszaru ESG w funkcjonowaniu firmy. Myśl o środowisku i dobrostanie społeczności – zarówno użytkowników biurowca, jak i okolicznych mieszkańców – towarzyszy deweloperowi od projektowania inwestycji, aż po końcową jej realizację.

W P180 zastosowano szereg rozwiązań, które ograniczają szkodliwą emisję CO₂ oraz zmniejszają poziom zanieczyszczeń znajdujących się w miejskim powietrzu. Biurowiec powstał z zastosowaniem innowacyjnego betonu o obniżonym śladzie węglowym, a w ramach inwestycji zaprojektowano specjalny chodnik, którego zadaniem jest neutralizowanie szkodliwych związków powstających ze spalin samochodowych. W budynku znajdują się między innymi nowoczesne systemy wentylacyjne i filtracyjne, zapewniające 30 proc. więcej świeżego, czystego powietrza oraz materiały charakteryzujące się niskimi współczynnikami emisji, aby powietrze, którym oddychają pracownicy, było bardzo dobrej jakości. Zapewniony jest odpowiedni dostęp do światła dziennego i inteligentne oświetlenie w budynkach sterowane w ramach Connected by Skanska. System zarządzania budynkiem umożliwia również swobodne przemieszczanie się bez tradycyjnych kart wstępu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl