Chillispaces.com wzmacnia obsługę IT w nowych lokalizacjach

Chillispaces.com, sieć biur elastycznych w Polsce i 3s, dostawca usług teleinformatycznych, rozszerzają współpracę. 3s zapewni kompleksowe wsparcie techniczne w nowych planowanych lokalizacjach Chillispaces.com, m.in. w Łodzi i Rzeszowie. Współpraca obejmuje m.in. dostęp do szybkiej i redundantnej sieci dla najemców, a także cykliczne testy bezpieczeństwa przed atakami hakerskimi. Jak pokazują najnowsze badania CBRE, wysokiej klasy infrastruktura IT to kluczowy element przyciągający firmy technologiczne do biur flex. Branża IT wynajmuje już połowę tego typu przestrzeni w Polsce.

Chillispaces.com to sieć biur elastycznych licząca obecnie 7 lokalizacji w Krakowie o łącznej powierzchni 14 000 mkw., mieszczących ponad 2200 stanowisk pracy. Najemcami przestrzeni w jej biurach obok młodych polskich startupów są m.in. PepsiCo, Savills oraz globalni liderzy branż technologii, doradztwa biznesowego i oprogramowania dla biznesu. W 2020 i 2021 roku firma planuje rozwój w centralnej i północnej Polsce, w tym otwarcie lokalizacji w Łodzi, Wrocławiu i Rzeszowie. Rozwój bazy biurowej oznacza także rozszerzenie współpracy z 3s – czołowym dostawcą rozwiązań teleinformatycznych w Polsce należącym do P4, właściciela sieci Play, dysponującym portfolio 3000 klientów biznesowych.

Redundantna i bezpieczna sieć



Biura Chillispaces.com wyróżniają się nie tylko elastycznością warunków najmu, wystroju i skali przestrzeni czy płaskimi kosztami – odróżniającymi je od tradycyjnych biurowców czy typowych coworkingów. Najemcy mogą liczyć także na najwyższej jakości standardy związane z dostępem do szybkiej, bezpiecznej sieci dostosowanej do potrzeb nawet najbardziej wymagających najemców. Kluczową cechą biur jest redundancja sieci, szczególnie istotna m.in. dla firm IT, e-commerce czy z branży finansowej. Zapewnia ona działanie sieci nawet w wypadku awarii łączy czy np. sieci światłowodowej.



Jak zauważa Piotr Augustyn, współwłaściciel Chillispaces.com, wysokiej klasy infrastruktura sieciowa wciąż nie jest na rynku biurowym standardem. Tymczasem w ostatnich miesiącach ewolucja potrzeb firm technologicznych postępuje coraz szybciej.



- W ramach współpracy z 3s od 2019 roku stale rozwijamy nasze biura pod kątem nowoczesnej sieci LAN, szytej na miarę specjalistycznych oczekiwań klientów. Dzięki temu możemy sprawnie i zwinnie dostosowywać łącza do ich potrzeb. W biurach w Polsce wciąż zbyt rzadko zabezpiecza się sieć przed nieprzewidzianymi awariami czy atakami hakerskimi – przez co np. zagrożona jest ciągłość realizacji projektów. W biurach Chillispaces.com elastyczna i bezpieczna sieć to jeden z naszych pięciu filarów działalności. To najbardziej kompleksowa tego typu oferta na rynku, szyta na miarę najemców o najbardziej specyficznych potrzebach – komentuje Piotr Augustyn.

