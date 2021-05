Chillispaces stawia na łódzki biurowiec React

Chillispaces zajmie w biurowcu React w Łodzi 3 500 mkw., na których powstanie 520 miejsc do pracy.

Poza przestrzenią do pracy, w nowej przestrzeni Chillspaces znajdzie się miejsce na strefę chilloutu oraz przestrzeń eventową.

Chillspaces wprowadzi się do biurowca Echo Investment w I kwartale 2022 roku.

React to siedmiokondygnacyjny biurowiec, który powstaje w centrum Łodzi, przy jednej z głównych arterii miasta – Al. Piłsudskiego, w sąsiedztwie Galerii Łódzkiej oraz Dworca Tramwajowego Centrum. Dzięki inwestycji już w czwartym kwartale 2021 roku w Łodzi przybędzie 15 000 mkw. powierzchni biurowej. Chillispaces, nowy najemca obiektu, zajmie aż 3 500 mkw., na których powstanie 520 miejsc do pracy, 16 sal konferencyjnych, strefa chillout, pomieszczenia do pracy zespołów i przestrzeń eventowa.

– Widzimy, że w dobie pandemii rola biur coworkingowych wzrasta. Najemca, taki jak Chillispaces będzie cieszył się dużym zainteresowaniem między innymi ze względu na centralną lokalizację Reacta, który otoczony jest całym wachlarzem usług i obiektów handlowych. Dodatkowym atutem nowej lokalizacji Chillispaces będzie na pewno przemyślana i bardzo dobrze zaprojektowana przestrzeń do pracy, która będzie idealnym uzupełnieniem możliwości jakie daje nasz biurowiec – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalny w dziale biur Echo Investment.

Chillispaces to marka współtworzona przez Rise.pl, które powstało w 2003 roku i oferuje przestrzeń elastyczną na wynajem. React jest drugą lokalizacją w Łodzi, ale firma ma placówki również w innych miastach, w tym w Krakowie, Rzeszowie oraz Bydgoszczy.

– To, co dla nas było szczególnie ważne podczas wyboru budynku, w którym otworzymy kolejną przestrzeń serwisowaną to lokalizacja. Pod tym względem React spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Projekt zlokalizowany jest w centrum Łodzi, z bardzo dobrym dostępem do środków transportu publicznego. To z pewnością przyciągnie naszych klientów, którym zaoferujemy gotowe miejsce do pracy, z pełnym serwisem obsługi. Warto zaznaczyć, że nasze biura odpowiadają na potrzeby zarówno dużych firm, tych dopiero rozwijających się, ale przestrzeń dla siebie znajdują tu również freelancerzy – mówi, Piotr Augustyn, prezes zarządu Rise.pl, współwłaściciel Chillispaces.