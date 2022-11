Chillispaces firma oferująca elastyczne przestrzenie biurowe wraz z usługami, zdecydowała się na powiększenie swojej oferty w gdańskim kompleksie Alchemia.

Przedmiotem najmu było blisko 2 800 mkw. powierzchni w budynku Ferrum przy Al. Grunwaldzkiej 409 w Gdańsku.

W procesie poszukiwania odpowiedniej powierzchni oraz podczas negocjacji, najemcy doradzał Knight Frank.

Właścicielowi budynku biurowego Alchemia Ferrum – spółce PHN – doradzała firma doradcza JLL.

Chillispaces to jedna z najdłużej działających polskich firm świadczących usługi wirtualnych biur, przestrzeni coworkingowych i biur serwisowanych. Obecnie dysponuje 7 lokalizacjami w 3 miastach: Krakowie, Bydgoszczy i Gdańsku. W ramach swojej działalności firma oferuje przestrzenie w biurowcach klasy A i A+, a same powierzchnie zaprojektowane są w nowoczesnym stylu, gwarantując przy tym wszelkie niezbędne udogodnienia: sale konferencyjne, urządzenia biurowe, recepcję z obsługą, zaplecze socjalne, budki telefoniczne, czy strefę chilloutu z bilardem, konsolami do gier oraz pokojami do drzemek.

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw większemu zainteresowaniu modelem hybrydowym oraz osobom, które nie mają potrzeby regularnego korzystania z powierzchni biurowej, Chillispaces daje możliwość dołączenia do klubów FlexClub lub FlexFreedom, które wyróżniają się jeszcze większą elastycznością.

Ostatnie lata przyspieszyły zmiany na rynku biurowym i otworzyły najemcom nowe możliwości. Zmiana modelu pracy z jednorodnej pracy w biurze na modele, które łączą wiele rozwiązań, wpłynęła na duże zainteresowanie powierzchniami elastycznymi. Dostrzegliśmy już dawno potencjał drzemiący w dobrze zlokalizowanych biurach serwisowanych, oferujących kompleksowy zakres usług, a teraz konsekwentnie realizujemy naszą strategię. Cieszę się, że kolejne nasze powierzchnie szybko znajdują najemców, co utwierdza nas to w słuszności obranego kierunku – wyjaśnia Robert Jarząbek, Prezes Zarządu w Chillispaces.

Nasza współpraca z Chillispaces właśnie zaowocowała podpisaniem kolejnej umowy najmu. To dowodzi, że zaufanie i zrozumienie potrzeb najemcy są kluczem do wspólnego sukcesu. W tym przypadku firma Chillispaces stawia na atrakcyjną lokalizację i kompleks, który jest w stanie zagwarantować szerokie spektrum dodatkowych usług, świetnie położony pod względem dostępu do komunikacji miejskiej, łatwo rozpoznawalny. Umowa w kolejnym budynku kompleksu Alchemia dowodzi, że klienci najemcy czują się dobrze w tym miejscu, a Gdańsk jest miastem z ogromnym potencjałem do rozwijania biznes – dodaje Joanna Gomułkiewicz Leasing Manager w Knight Frank.

Alchemia to jednej z najnowocześniejszych kompleksów w Trójmieście, położony przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku Oliwie. Lokalizacja inwestycji przy głównej arterii miasta wpływa na dogodną możliwość dojazdu zarówno własnym samochodem, jak i środkami transportu publicznego. W bliskim sąsiedztwie znajduje się stacja SKM, przystanki autobusowe oraz tramwajowe. Do dyspozycji najemców na terenie kompleksu znajdują się liczne sklepy i usługi. Budynki posiadają certyfikację LEED na poziomie Platinum.

Alchemia to atrakcyjny budynek biurowy położony w biznesowej części Gdańska, przy Al. Grunwaldzkiej, która łączy Gdańsk, Gdynię i Sopot. Lokalizacja ta zapewnia dogodny dojazd do innych rejonów Trójmiasta zarówno komunikacją publiczną, jak i własnym środkiem transportu. Budynek posiada innowacyjne rozwiązania technologiczne, zapewniające wysoki komfort pracy. Cieszymy się, że Chillispaces postawiło na rozwój swojego biznesu także w Alchemii Ferrum, należącej do Grupy PHN. Liczymy, że nowe podmioty korzystające z usług biur serwisowanych docenią walory tego miejsca – podkreśla Izabela Potrykus-Czachowicz – dyrektor Biura Wynajmu i Komercjalizacji PHN.

- Dziękujemy PHN za zaufanie w procesie powiększenia najmu powierzchni w Alchemii. Biura serwisowane są zdecydowanie w fazie rozwoju w Trójmieście. Taka koncepcja zapewnia również dodatkowe udogodnienia dla obecnych już najemców gdańskiego kompleksu, którzy w razie potrzeby będą mogli skorzystać z tego, co oferuje powierzchnia Chillispaces. Cieszy nas więc fakt, że tak wyjątkowa przestrzeń z widokiem na Zatokę Gdańską wypełni 2 800 mkw. Ferrum – komentuje Marcin Falenczyk z Agencji Biurowej JLL.

