Chmielna 89 nabrała kształtów

Trwają intensywne prace wykończeniowe wokół i wewnątrz budynku biurowego Chmielna 89 w Warszawie, realizowanego przez Cavatina Holding. Oryginalna bryła i eleganckie otoczenie projektu już teraz czynią go wyrazistym punktem na biznesowej mapie stolicy.

14-kondygnacyjny budynek biurowy Chmielna 89 zlokalizowany jest w biznesowym centrum Warszawy, między ulicą Chmielną a główną arterią komunikacyjną miasta tj. Alejami Jerozolimskimi. Charakterystyczna bryła obiektu, przypominająca kryształ, sprawia, że nowo wybudowany biurowiec już teraz jest rozpoznawalnym punktem na warszawskiej mapie nieruchomości komercyjnych.

- Jesteśmy niezwykle dumni z projektu Chmielna 89, nie tylko ze względu na jego ponadczasową architekturę, która otrzymała szereg nagród, ale również dlatego, iż będzie on siedzibą jednej z największych instytucji finansowych w Polsce tj. banku PKO BP. Najemca przeprowadzi się do budynku na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku i zajmie wszystkie kondygnacje biurowe.- mówi Sebastian Świstak, Dyrektor Komercjalizacji w warszawskim oddziale Cavatina Holding. - Powstanie tego typu inwestycji jest niezwykle istotne również dla rozwoju mikro lokalizacji, np.: dzielnicy. Tej skali inwestycja stymuluje rozwój infrastruktury, aktywizuje lokalną społeczność oraz sprzyja rozwojowi mikro biznesu w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Dotyczy to głównie usług i gastronomii. – dodaje.

Biurowiec dostarczy na rynek ponad 25 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni do pracy oraz rozwoju. Dopełnieniem funkcji biurowej będą lokale usługowe na parterze budynku, w tym: kantyna, sklep i kawiarnia. Wyróżniającą cechą projektu są zielone tarasy łagodnie „schodzące” w kierunku ul. Chmielnej o łącznej powierzchni 370 mkw.

Aktualnie na wszystkich kondygnacjach budynku toczą się zaawansowane prace wykończeniowe i fit-outowe. Wokół obiektu została już ukończona nawierzchnia chodników i stanęły elementy małej architektury.

- Znakiem rozpoznawczym Chmielnej 89 jest nie tylko oryginalny kształt bryły, ale również dbałość o architektoniczny detal i wysoką jakość użytych materiałów. Dzięki zastosowaniu na elewacji liniowo-rytmicznego układu paneli fasadowych imitujących stal nierdzewną, udało nam się uzyskać efekt lekkiej, szlachetnej, a zrazem dynamicznej formy. Oświetlenie korony obiektu oraz dekoracyjnych, skośnych słupów konstrukcyjnych w podcieniu, wspaniale ożywi obiekt nocą i sprawi, że będzie on widoczny z daleka. Budynek Chmielnej 89 z powodzeniem ma szansę stać się nową, architektoniczną ikoną biznesowej dzielnicy Warszawy tj. Woli. – podkreśla architekt prowadzący Mateusz Wiąckowski, Dział Projektowania Inwestycji, Cavatina Holding.