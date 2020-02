Ciche miejsce na wagę złota. Kabiny akustyczne w biurze coraz popularniejsze

Wraz ze wzrostem popularności biur typu open-space, mocno rozwinął się rynek różnorodnych kabin akustycznych, które zapewniają większy poziom prywatności i ciszy – tak potrzebnych w sytuacjach wzmożonej koncentracji. Dziś urządzając przestrzeń do pracy mamy do dyspozycji gamę rozwiązań, wzorów, kolorów i stylów.

W dzisiejszych biurach bazujących na otwartym planie z wydzielonymi strefami pracy, relaksu, spotkań, znalezienie cichego miejsca na działanie w skupieniu lub wykonanie dyskretnej rozmowy telefonicznej staje się łatwiejsze. Właśnie dzięki tzw. budkom telefonicznym czy też mobilnym miejscom do spotkań.

Są to najczęściej małe, zamykane lub półotwarte kabiny, w których pracownicy mogą organizować spotkania w niewielkich grupach lub znaleźć miejsce do pracy z dala od biurowego zgiełku na godzinę czy dwie.

- Najważniejsze jest to, że kabiny akustyczne w miejscu pracy zapewniają prywatność, jeżeli chodzi o dźwięk. Otwarte przestrzenie zachęcają do współpracy i ruchu, ale często mogą prowadzić do podwyższonego poziomu hałasu, przez co trudno jest się skoncentrować - mówi Raymond Chu, starszy projektant w firmie Tétris.

W związku z tym wiele biur stworzonych na otwartym planie ma przewidziane przynajmniej kilka takich kabin akustycznych. Czasem nie mają one zamkniętej formy, a są odizolowane od otoczenia wysokimi zagłówkami foteli czy innych mebli modułowych.

Wygoda w odosobnieniu

Atrakcyjność kabin akustycznych podnosi ich prostota. Firmy mogą zamówić gotową konstrukcję wyposażoną w meble, gniazdka elektryczne i oświetlenie oraz zlecić jej instalację w dowolnym miejscu w biurze. Coraz więcej producentów ma w swojej ofercie podobne rozwiązania.



- „Budki” stają się głównym elementem wyposażenia biur ze względu na wygodę i elastyczność ich montażu. Dzięki nim firmy mogą tworzyć prywatne przestrzenie bez konieczności ponoszenia kosztów projektowania, budowy i wyposażania całego nowego pomieszczenia - uważa starszy projektant w firmie Tétris.

Ponadto kabiny, czy też inne formy „budek” akustycznych, mogą pełnić funkcję przegrody. Często zmieniające się środowisko pracy, nowe projekty, migracje zespołów — to codzienność wielu firm. Dlatego coraz więcej z nich eksperymentuje z różną konfiguracją biura, do czego potrzebuje elastycznych, mobilnych rozwiązań. Kilka takich budek dających komfort ciszy można dodatkowo wykorzystać do podzielenia przestrzeni biurowej na strefy, co podnosi też komfort i satysfakcję z pracy na open-space. Zwłaszcza gdy zapewnia to zróżnicowane miejsca do pracy lub relaksu, zgodnie z nawykami i preferencjami pracowników.