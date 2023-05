Cisco zajęło 1. miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw w plebiscycie Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2023 organizowanym przez instytut Great Place to Work.

Cisco zostało uznane za najlepsze miejsce pracy w Polsce w plebiscycie Great Place to Work.

Firma znalazła się w gronie Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce 9. raz z rzędu, a odkąd po raz pierwszy przystąpiła do udziału w badaniu Great Place to Work w 2015 r., zawsze zajmowała 1. lub 2. miejsce.

Jednym z głównych powodów przyznania Cisco pierwszego miejsca w tegorocznej edycji jest unikalna kultura pracy w organizacji.

To prawdziwy zaszczyt dla Cisco zostać uznanym za najlepsze miejsce pracy w Polsce. Dziękuję wszystkim naszym pracownikom, bo to im zawdzięczamy otrzymanie tej fantastycznej nagrody. Jednocześnie pragnę podkreślić, że doceniamy wszystkie ich opinie zawarte w ankietach Great Place To Work i będziemy działać w oparciu o nie, aby być jeszcze lepszym miejscem pracy - skomentował Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco w Polsce.

To już dziewiąty raz z rzędu, kiedy Cisco znalazło się w gronie Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce, a od 2015 roku firma konsekwentnie zajmuje 1. lub 2. miejsce w rankingu. Kultura organizacyjna Cisco jest jednym z głównych powodów, dla których w tym roku firma znalazła się na szczycie plebiscytu.

Nasza kultura jest niewątpliwie największym źródłem naszego sukcesu. Jest ona w dużej mierze tworzona przez pracowników. Obdarzyliśmy ich autonomią działania i odpowiednimi zasobami, by mogli współtworzyć inkluzywne społeczności w biurze oraz poza nim, zgodnie z misją naszej firmy - powiedział Jacek Przybylski, dyrektor Cisco Customer Experience, kierujący krakowskim odziałem firmy.

Osoby tworzące zespół Cisco Polska mają pełną swobodę wyboru do miejsca, z którego wykonują swoje zadania, ponieważ w pełni przyjęliśmy hybrydowy model pracy. Nasza rolą jako pracodawcy jest natomiast zapewnić odpowiednią technologię, która pozwoli pracownikom pozostać w kontakcie z ich zespołami i w pełni uczestniczyć w życiu firmy – dodał Jacek Przybylski.

- Wspaniałe miejsce pracy to coś więcej niż nowoczesna przestrzeń biurowa czy dodatkowe benefity. Podczas gdy te elementy są obecne w wielu organizacjach Best Workplace, u podstaw wspaniałego miejsca pracy leży poziom zaufania, jakim pracownicy darzą swoich liderów, poziom dumy z wykonywanej pracy oraz stopień, w jakim doświadczają koleżeństwa w kontaktach ze swoimi współpracownikami - mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work Polska.

Great Place to Work przeanalizowało tysiące odpowiedzi udzielonych w ankietach pracowniczych wraz z wynikami Culture Audit™ od każdej z firm, aby stworzyć listę Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce 2023.

