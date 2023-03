Citibank jest obecny w Olsztynie od dwudziestu lat. Obecnie to jeden z największych pracodawców w mieście. Przedstawiciele banku deklarują, że do końca roku zatrudnią w stolicy Warmii i Mazur kolejnych 100 osób.

Citibank, jeden z największych pracodawców w Olsztynie, wciąż się rozwija.

Cele nie tylko zostały osiągnięte ale wręcz przekroczone.

I to mimo trudnych warunków, bo gdy trzy lata temu władze Citibank zadeklarowały, że zwiększą zatrudnienie w Olsztynie o 40% nikt nie przypuszczał z jakimi wyzwaniami trzeba będzie się zmierzyć.

Najpierw przyszła pandemia, potem wybuchła wojna w Ukrainie. Mimo tak trudnych warunków Citibank wciąż się rozwijał i z nawiązką wywiązał się z podpisanego w 2019 roku porozumienia - w tym czasie olsztyński oddział zwiększył zatrudnienie o ok. 60 proc.

- Od kilku lat rekrutujemy pracowników do różnych funkcji i biznesów, włączając w to technologię, bankowość transakcyjną, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, onbordowanie nowych klientów, obsługę rynków i papierów wartościowych, zarządzanie ryzykiem, finanse. Te role świadczą usługi na rzecz wielu biur Citi na całym świecie - mówi Iwona Dudzińska, dyrektor Oddziału Citibank Europe w Polsce.

Nasi pracownicy w Olsztynie zajmują się obsługą zaawansowanych i złożonych rozwiązań wykorzystywanych w operacjach skarbu i bankowości transakcyjnej, a pracują na rzecz globalnych klientów naszej grupy - dodaje Iwona Dudzińska.

Citibank jest obecny w Olsztynie od dwudziestu lat. Obecnie to jeden z największych pracodawców w mieście. Cała grupa kapitałowa, składająca się z dwóch spółek - Citi i Citi Handlowy, zatrudnia łącznie w Olsztynie ok. 1870 osób. Przedstawiciele banku deklarują, że do końca roku zatrudnią w stolicy Warmii i Mazur kolejnych 100 osób.

Grupa Citi ma niebagatelny udział w rozwoju gospodarczym naszego miasta i cieszymy się z tego, że tak dynamicznie się w Olsztynie rozwija - mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

- Rozwój naszej organizacji w Olsztynie jest ściśle związany z rozwojem miasta i regionu - mówi Katarzyna Majewska, wiceprezes banku Citi Handlowy - Dlatego od lat angażujemy się w przedsięwzięcia i działania społeczne, które służą lokalnej społeczności.

