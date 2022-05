CitySpace inwestuje. Będzie więcej biur serwisowanych

CitySpace, operator biur serwisowanych, powiększa bazę biur na wynajem w stolicy Dolnego Śląska o kolejne 400 nowych stanowisk pracy. Łącznie we Wrocławiu ma już 1300 biurek, a w całej Polsce – 3500. Nowa lokalizacja CitySpace to biurowiec MidPoint71 w topowej biznesowej lokalizacji miasta.

Nowa przestrzeń biurowa CitySpace zostanie otwarta w biurowcu MidPoint71 w Centrum Południowym we Wrocławiu.

CitySpace MidPoint to 3500 mkw. powierzchni i 400 różnego rodzaju stanowisk pracy – od gabinetów, przez sale konferencyjne, po hot-deski.

To czwarta lokalizacja operatora we Wrocławiu. Łącznie CitySpace posiada 12 biur o łącznej powierzchni blisko 50 tys. mkw. – we Wrocławiu (4 lokalizacje), Warszawie (4 lokalizacje), Katowicach (2 lokalizacje), Krakowie (1 lokalizacja) i Gdańsku (1 lokalizacja).

Najnowsze biura elastyczne CitySpace MidPoint to 3500 mkw. powierzchni i 400 różnego rodzaju stanowisk pracy – od gabinetów, przez sale konferencyjne, po hot-deski. Powierzchnia została zaprojektowana zgodnie z filozofią CitySpace – ma być wielofunkcyjna, przyjazna dla użytkowników i dostosowana do potrzeb różnych najemców: od freelancerów oraz start-upów aż po korporacje. Operator oficjalnie zapowiedział otwarcie na 1 lipca.

MidPoint71, inwestycja Echo Investment we Wrocławiu to 14-kondygnacyjny budynek znajdujący się przy ul. Powstańców Śląskich, w Centrum Południowym. To na terenie pomiędzy dawnym Hotelem Wrocław a Sky Tower oraz ul. Powstańców Śląskich i Gwiaździstą powstają nowe biurowce, w których siedziby mają międzynarodowe firmy.

Biurowiec został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami certyfikacji BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) na poziomie Excellent, co oznacza, że jest przyjazny dla środowiska i zapewnia odpowiedni poziom komfortu użytkownikom.

Kompleksowa oferta

- MidPoint to projekt z ambicją bycia jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków biurowych we Wrocławiu. Elastyczne rozwiązania dla biznesu od CitySpace to gwarancja zwiększenia atrakcyjności całego obiektu i stworzenia dzięki temu kompleksowej oferty, którą doceniają także inni najemcy – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalny Echo Investment.

CitySpace MidPoint to czwarta lokalizacja operatora w stolicy Dolnego Śląska. We Wrocławiu firma ulokowała biura w centrum miasta lub przy największych punktach przesiadkowych. Są to: Nobilis Business House przy ul. Curie-Skłodowskiej (277 stanowisk pracy), Aquarius Business House przy ul. Swobodnej (289 stanowisk pracy) i niedawno otwarty West 4 Business Hub przy ul. Na Ostatnim Groszu (390 miejsc pracy).

Cel CitySpace to zrelaksowani i zmotywowani pracownicy

– Wrocław to bardzo chłonny rynek, nazywany często polską Doliną Krzemową. Branża IT jest tu dominująca, a firmy, zarówno te będące międzynarodowymi korporacjami, jak i start-upy, poszukują cały czas nowych biur, w których ich pracownicy będą czuli się dobrze – zrelaksowani, ale jednocześnie pozytywnie zmotywowani do pracy – mówi Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.

Łączna powierzchnia biur CitySpace we Wrocławiu to 10 tys. mkw., z czego wynajętych jest aż 82 proc. Aktualnie pracuje tam 51 firm, a każda wynajmuje średnio 15 stanowisk pracy.

Ekspansja CitySpace w Polsce

30 proc. całej dostępnej powierzchni biurowej w Polsce już wkrótce będą stanowić biura na elastycznych powierzchniach – wynika z raportu firmy doradczej JLL. CitySpace dotrzymuje kroku temu trendowi.

Operator posiada 12 biur o łącznej powierzchni blisko 50 tys. mkw. – we Wrocławiu (4 lokalizacje), Warszawie (4 lokalizacje), Katowicach (2 lokalizacje), Krakowie (1 lokalizacja) i Gdańsku (1 lokalizacja). Najemcy do wyboru mają biura prywatne, hot-deski, biurka dedykowane i biurka wirtualne. CitySpace oferuje nie tylko elastyczną przestrzeń, ale również elastyczne formy najmu – od miesięcznej umowy aż po kontrakty na czas nieokreślony.

– W obecnej sytuacji, związanej z dużym popytem, firmy starają się zabezpieczyć odpowiednią przestrzeń do pracy oraz adekwatną cenę poprzez umowy średnio i długoterminowe – mówi Magdalena Śnieżek, dyrektor regionalny CitySpace, odpowiedzialna za rynek wrocławski.

Firmy przekonuje m.in. to, że opłata za usługi biurowe pokrywa koszty mediów, dlatego różnice wynikające np. z cen energii nie wpływają na comiesięczną fakturę.

Najemcami CitySpace są przede wszystkim firmy świadczące usługi finansowe, prawnicze, marketingowe, IT i HR. Wrocławskie, katowickie i krakowskie lokalizacje biur CitySpace wybierają chętnie międzynarodowi klienci z branży transportowej, spedycyjnej czy budowlanej, które w ramach outsourcingu otwierają w CitySpace swoje pierwsze polskie oddziały.