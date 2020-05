CitySpace ma pomysł na kompromis między pracą zdalną i biurową

- System day office to rozwiązanie na potrzeby bieżącej sytuacji, lecz także z myślą o przyszłości – przekonuje Magdalena Śnieżek z CitySpace, które we Wrocławiu oferuje day office w dwóch lokalizacjach: w Aquarius Business House i Nobilis Business House.

Day office to elastyczne biuro do wynajęcia na dni lub nawet godziny, w zależności od potrzeb. W pełni umeblowane i wyposażone prywatne pomieszczenie, gotowe do pracy od zaraz, np. gabinet z kontrolą dostępu i z niezbędnym sprzętem biurowym. Funkcję day office spełnia także salka konferencyjna, jeżeli pracownik chce wyjść z domu tylko po to, aby w ciszy i spokoju zorganizować wideokonferencję. – Day office w szybkim tempie zyskuje na popularności, a już niedługo stanie się trendem i nowym wyznacznikiem elastycznego trybu pracy – dodaje Magdalena Śnieżek.

Okazuje się zatem, że elastyczne rozwiązania biurowe są odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby firm i pracowników. – Dlatego postanowiliśmy zaproponować coś pomiędzy pracą zdalną i pracą biurową. Jestem przekonana, że day office zostanie z nami na stałe i skorzysta z niego wiele małych firm i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – przyznaje Magdalena Śnieżek.

Dużym udogodnieniem dla freelancerów i przedsiębiorców jest pomoc recepcji w załatwianiu spraw administracyjnych oraz dostęp do pomieszczeń wspólnych, takich jak kuchnia. – Elastyczność polega także na możliwości dostosowywania wielkości biura do potrzeb oraz możliwości korzystania z dodatkowych salek spotkań, gabinetów lub salek konferencyjnych – wymienia Magdalena Śnieżek z CitySpace. Przy wyborze odpowiedniego day office liczy się jego lokalizacja. Ważny jest sprawny dojazd do biura, aby nie tracić cennego czasu na przemieszczanie się. Warto zatem poszukać blisko centrum i w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest standard biurowca i dostępność biura przez całą dobę.