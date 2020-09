CitySpace planuje wejść na nowy rynek regionalny

– Sytuacja na rynku udowadnia nam, że pozycja biur elastycznych jest ugruntowana, a ich rola będzie rosnąć, szczególnie w regionach, dlatego z optymizmem i uważnością przyglądamy się sytuacji, szukając optymalnych projektów do rozwoju naszego konceptu – wyjaśnia Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace.

Wśród zróżnicowanej grupy klientów korzystających z biur CitySpace są takie firmy, jak: Northpass, EPP, Duco, Pro Progressio i Feno. Jak podkreśla operator, coraz więcej firm pyta o biura elastyczne, bo ma świadomość, że dzięki temu ogranicza ryzyko związane z nieproduktywnym wykorzystaniem przestrzeni biurowej.



– Klientom trudno określić przyszłe potrzeby przy wynajmowaniu tradycyjnych biur na kilka lat. Firmy się rozbudowują lub kurczą, dlatego przestrzeni jest zawsze albo za mało, albo za dużo. Rozwiązania elastyczne pozwalają dostosowywać liczbę stanowisk pracy do bieżącej sytuacji, a tym samym umożliwiają zapobieganie stratom finansowym i są elementem zarządzania ryzykiem biznesowym – mówi Jarosław Bator.



Jak podkreśla, znaczenie przestrzeni elastycznych wzrosło w czasie pandemii, ponieważ wiele firm doceniło model hybrydowy, łączący pracę biurową ze zdalną.



– Już w maju część firm zgłaszała chęć powrotu do trybu stacjonarnego lub przejście na tryb mieszany. Głównym powodem były trudności, które wystąpiły podczas przedłużającego się okresu pracy zdalnej, takie jak: brak możliwości wygospodarowania komfortowego miejsca do pracy, budowania więzi pomiędzy pracownikami, czy ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii, zaawansowanej infrastruktury i wsparcia IT. - dodaje.



CitySpace zarządza biurami elastycznymi w pięciu miastach Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Prowadzi w tych miastach 10 centrów biurowych, z czego połowę w Warszawie. CitySpace dysponuje na dziś 2,3 tys. miejscami pracy na blisko 18 tys. mkw. powierzchni elastycznej.