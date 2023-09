CitySpace powiększył dotychczasową przestrzeń w budynku MidPoint71 o kolejne 1 300 mkw. W odpowiedzi na duże zainteresowanie rynku, CitySpace wzmocnił bazę biur na wynajem we Wrocławiu o kolejne 230 nowych stanowisk pracy.

CitySpace zwiększył powierzchnię najmu we wrocławskim biurowcu MidPoint71.

Oferta operatora biur elastycznych powiększyła się o 230 nowych stanowisk pracy.

Projekt aranżacji wnętrza przygotowała pracownia Fruitorchard i architektka Katarzyna Miastkowska.

Od września CitySpace MidPoint to łącznie 4 200 mkw. powierzchni oferującej 615 stanowisk do pracy. Klienci mają tu do wyboru miejsce w 80 prywatnych biurach, idealnych dla zespołów od 2 do 24 osób, lub przy współdzielonych biurkach w strefie coworkingowej. Zarządzana przez operatora przestrzeń przy ul. Powstańców Śląskich 9 to także 11 zróżnicowanych, w pełni wyposażonych sal spotkań i wygodne miejsca do pracy cichej. Do dyspozycji społeczności CitySpace MidPoint są również przestronne kuchnie oraz strefa relaksu, w której podczas odpoczynku od pracy będzie można skorzystać z gabinetu masażu, konsoli do gier czy zagrać w piłkarzyki.

CitySpace oferuje także miejsca do pracy cichej. fot. mat. pras.

- Sukces wynajmu otwartej rok temu przestrzeni CitySpace MidPoint i duże zainteresowanie kolejnych firm sprawiły, że zdecydowaliśmy się na rozbudowę oferty we Wrocławiu. Nasze biura zapewniają większą swobodę i elastyczne warunki dostosowane do potrzeb różnych klientów: od freelancerów, start-upów przez rozproszone zespoły projektowe aż po korporacje. CitySpace to miejsce, w którym każdy z nich znajdzie odpowiedź na swój styl pracy, niezależnie od tego czy pracuje stacjonarnie, hybrydowo czy korzysta z biura tylko do spotkań służbowych - mówi Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.

Wnętrza CitySpace sprzyjają wyciszeniu. fot. mat. pras.

Jasna i lekka kolorystyka pomieszczeń CitySpace MidPoint zaaranżowana jest w odcieniach zieleni, błękitu, brązu i beżu. Meble i zabudowę recepcji wykonano z drewna lub jasnego forniru. Przytulność i wykorzystanie roślin to cechy, które towarzyszą wystrojowi wnętrza kuchni i jadalni. Malarstwo abstrakcyjne na ścianach i tkaniny dywanowe wykorzystują spójną dla całego biura paletę kolorystyczną. Projekt aranżacji wnętrza przygotowała pracownia Fruitorchard i architektka Katarzyna Miastkowska.

CitySpace to należący do grupy Echo Investment jeden z wiodących operatorów biur elastycznych w Polsce. Biura CitySpace tworzą obecnie sieć 13 lokalizacji w 6 polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. W całym kraju CitySpace oferuje około 4 000 miejsc do pracy na łącznej powierzchni blisko 29 tys. mkw.

- W naszych biurach serwisowanych klienci mają do dyspozycji w pełni umeblowaną przestrzeń i pakiet usług, m.in. serwis sprzątający, nielimitowaną kawę i herbatę, pokryte koszty mediów czy dostęp do wydzielonej infrastruktury IT oraz usług całodobowej ochrony i przede wszystkim obsługę recepcyjną. Dzięki aplikacji mobilnej członkowie sieci CitySpace mogą bez zbędnych formalności korzystać z każdego jej centrum biurowego - dodaje Krzysztof Szargawiński, Regional Director South Poland w CitySpace.

We Wrocławiu działają już cztery lokalizacje CitySpace, które oferują łącznie blisko 1 550 stanowisk pracy. Poza CitySpace MidPoint biura serwisowane firmy znajdują się również w Aquarius Business House przy ul. Swobodnej tuż obok Dworca Głównego, w Nobilis Business House przy ul. Curie-Skłodowskiej w pobliżu Pasażu Grunwaldzkiego oraz w West 4 Business Hub przy ul. Na Ostatnim Groszu w zachodniej części miasta.

MidPoint71 to znajdujący się w topowej biznesowej lokalizacji Wrocławia biurowiec oferujący blisko 37 tys. mkw. powierzchni. Zaprojektowany przez architektów Medusa Group budynek przy ul. Powstańców Śląskich 9 przyciąga uwagę zróżnicowaną bryłą, która oferuje dodatkową przestrzeń rekreacyjną na tarasach. Przeszklona fasada jest w niższej części pokryta oryginalnymi rudymi panelami nadającymi jej bardziej industrialnego charakteru. Certyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent potwierdza energooszczędność obiektu, na którego terenie znajduje się również parking dla aut elektrycznych i ponad 100 miejsc dla rowerzystów i szatnie z prysznicami.

