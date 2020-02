CitySpace rozpycha się na rynku elastycznych powierzchni biurowych

CitySpace wynajmuje biurka już w dziesięciu lokalizacjach w Polsce – w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Krakowie. W 2019 r. firma uruchomiła aż cztery biura: we wrocławskim Aquarius Business House, w warszawskiej Galerii Młociny, biurowcu Moje Miejsce na Mokotowie oraz w trzecim budynku krakowskiego kompleksu biurowego O3 Business Campus.

– Rozkwit rynku elastycznych powierzchni biurowych, który w Polsce rozpoczął się w latach 2017-2018, sprawia, że grono naszych najemców stale się powiększa. Dziś dla średnich firm i dużych korporacji mamy ofertę dziesięciu zróżnicowanych lokalizacji w kilku głównych miastach. W naszym zarządzaniu znajduje się blisko 17 tys. mkw. elastycznej powierzchni biurowej z około 1,9 tys. stanowisk do pracy – mówi Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace.

We wszystkich biurach CitySpace zapewnia najlepsze parametry powietrza, idealne wyciszenie i naświetlenie pomieszczeń, zaawansowane systemy IT, najbezpieczniejsze serwery oraz pełną obsługę. Klientami operatora jest obecnie kilkadziesiąt firm, między innymi z branży finansowej, nieruchomościowej czy farmaceutycznej.

W parze z rozwojem sieci CitySpace podąża również wygoda najemców, jakość wykończenia i standard. Firma pracuje nad tym m.in. z renomowanym studiem architektonicznym Medusa Group czy agencją kreatywną E1 Collective. To właśnie pracownia Medusa Group opracowała design CitySpace Club Beethovena w Moim Miejscu oraz Galerii Młociny, a także nowego biura w O3 Business Campus.

– Nasi klienci mogą wybierać pomiędzy nowoczesnym coworkingiem z unikalną strefą do spotkań w industrialnych kontenerach w Galerii Młociny, prywatnymi, doskonale wyposażonymi biurami w warszawskim budynku Moje Miejsce, nowoczesną przestrzenią do pracy w krakowskim O3 Business Campus czy innymi miejscami o optymalnych lokalizacjach, standardzie i warunkach. Potrzeby naszych najemców się różnią, a my czerpiemy z tego inspiracje planując kolejne lokalizacje – dodaje Jarosław Bator.

W 2020 roku CitySpace zamierza koncentrować się na poszukiwaniu nowych lokalizacji w głównych polskich miastach – w centralnych lub bardzo dobrze skomunikowanych punktach. Operator planuje uruchomienie lub powiększenie kolejnych 4 biur, m.in. w Łodzi i Gdańsku, które łącznie oferować będą ponad 600 stanowisk pracy.