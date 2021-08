CitySpace wprowadza się do West 4 Business Hub we Wrocławiu ze swoimi elastycznymi biurami

CitySpace swoje trzecie centrum biznesowe z biurami elastycznymi otworzy wkrótce w West 4 Business Hub we Wrocławiu. Będzie to dwunasta lokalizacja CitySpace w Polsce.

Należący do Echo Investment operator biur elastycznych CitySpace otworzy nowe centrum w West 4 Business Hub w tzw. Zachodnim Obszarze Biznesu we Wrocławiu.

Nowa przestrzeń biurowa będzie liczyć 2,4 tys. mkw. powierzchni i 390 stanowisk pracy.

Otwarcie zaplanowane jest na październik 2021 roku.

Po otwarciu powierzchnia biurowa CitySpace we Wrocławiu wzrośnie do 6,5 tys. mkw., a liczba stanowisk pracy do 1 tysiąca. Nowa lokalizacja dołączy do istniejących centrów: w biurowcach Aquarius Business House i Nobilis Business House. Ostatnie z wymienionych zostało pod koniec ubiegłego roku powiększone do 2,2 tys. mkw. i 289 stanowisk pracy.

Obecnie operator zarządza 11 lokalizacjami w 5 polskich miastach: Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Krakowie i Gdańsku. W 2021 roku sieć powiększyła się nie tylko o lokalizację we Wrocławiu, ale także w Katowicach (otwarte w maju w Face2Face Business Campus).

Firmy oczekują elastyczności

Planowane nowe centrum we Wrocławiu to biura elastyczne różnego rodzaju: open space, prywatne gabinety, sale spotkań, coworking i biura wirtualne. Przestronne biura będą kompletnie wyposażone w niezbędny sprzęt i meble. Nowością będą hot deski, czyli biurka do wynajęcia na godziny.

– Elastyczność jest tym, czego w obecnych czasach potrzebują i wymagają nowoczesne firmy. Coraz więcej pracowników chce łączyć pracę biurową ze zdalną. Nasze rozwiązania im to ułatwiają. Ważne dla firm jest także rozproszenie biur, dlatego otworzymy kolejne centrum we Wrocławiu – wyjaśnia Lisa Zettlin, dyrektor zarządzający CitySpace.

Oprócz biur, operator zaplanował dodatkowe pomieszczenia i strefy: sale spotkań, pokoje ciszy, sale konferencyjne, kuchnie, recepcję, pokoje telefoniczne, strefę rozrywki, strefę wydarzeń oraz taras. Firmy skorzystają także z takich udogodnień jak serwis sprzątający, wsparcie IT i opieka menedżera biura. To cechy biur serwisowanych. – Dzięki temu firmy koncentrują się na pracy, powierzając nam obowiązki zarządzania biurami. Kolejną istotną dla nich zaletą jest elastyczny termin wynajmu: długi lub krótki – zauważa Magdalena Śnieżek, regional director South Poland w CitySpace.