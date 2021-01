CitySpace z aplikacją

CitySpace App to nowa aplikacja do zarządzania nowoczesną przestrzenią biurową. Udostępnił ją jeden z największych operatorów biur elastycznych w Polsce – CitySpace. Wprowadzenie aplikacji umożliwia dwie nowe metody korzystania z usług tego operatora. Została bowiem udostępniona zarówno dużym firmom w odpowiedzi na nowe potrzeby pracowników oraz samozatrudnionym i osobom indywidualnym, które chcą łatwo, bezpiecznie i szybko zarezerwować miejsce do pracy bez konieczności podpisywania umowy i długotrwałych zobowiązań.

Kilka kliknięć wystarczy do zamiany pracy z domu na profesjonalne biuro. Nie musisz posiadać umowy ani prowadzić działalności gospodarczej, by dokonać natychmiastowej rezerwacji – to najważniejsze możliwości aplikacji CitySpace, która jest już dostępna dla wszystkich za darmo.



Klienci z umowami i bez mogą dokonywać rezerwacji na wszystkie usługi dostępne w aplikacji, czyli sale spotkań, hot deski oraz biura typu day office. Za rezerwację płaci się online za pomocą karty. Na początku kolejnego miesiąca klient otrzymuje fakturę zbiorczą za wszystkie dokonane rezerwacje. Aplikacja jest do pobrania na urządzenia mobilne z Google Play i App Store. Można się do niej zalogować także poprzez stronę app.cityspace.pl.

- Ważne, że nowa metoda korzystania z usług CitySpace opiera się na pominięciu pośredników. – Aplikacja umożliwia dokonywanie bezpośrednich zakupów u nas, czyli operatora przestrzeni – podkreśla Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace. – Wprowadzamy w praktyce zmianę w podejściu do powierzchni biurowych: biuro jest usługą i możesz z niego korzystać w pełni elastycznie: kiedy chcesz, na jak długo chcesz – dodaje.



Co można zarezerwować przez CitySpace App?



Dzięki aplikacji mobilnej w łatwy i bezpieczny sposób można zarezerwować biura typu day office, hot deski i sale spotkań we wszystkich 10 centrach biurowych CitySpace w Polsce, znajdujących się w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku.



Standaryzacja i dopasowanie



Wprowadzenie aplikacji standaryzuje dostęp do usług CitySpace, które są dostosowywane do potrzeb każdego klienta indywidualnie.



– Kiedy rynek zadaje sobie pytanie, jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość biurowa, my odpowiadamy zoptymalizowaną ofertą oraz doradztwem w zakresie: zastąpienia tradycyjnego biura elastycznym, łączenia pracy zdalnej z modelem biurowym i optymalnego wykorzystania przestrzeni elastycznej – mówi Jarosław Bator. – Oferta jest szyta na miarę dzisiejszych czasów i potrzeb firm, a jednocześnie produkty i ich dostępność są ustandaryzowane – dodaje.



Klienci CitySpace mogą ustalać z doradcą pakiet godzin, który daje im możliwość pracy z różnych lokalizacji, także korzystanie z biur w innych miastach. Bardzo ważne w świetle coraz większej potrzeby pracy w modelu hybrydowym (praca biurowa łączona ze zdalną) jest także to, że dzięki aplikacji firmy mogą wynająć mniej stanowisk pracy niż liczba pracowników.



– Na przykład: firma ma 20 pracowników, lecz z biura korzysta zwykle połowa, reszta jest na home office. W tym celu wynajmuje u nas prywatne biuro na 10 miejsc, a pracownicy zapisują wygodnie w aplikacji, kto danego dnia z niego skorzysta – wyjaśnia Jarosław Bator.



Po wprowadzeniu aplikacji doradcy CitySpace są w stanie dołożyć do standardowej oferty wynajmu biur elastycznych liczne elementy uzupełniające, którymi zarządza się z poziomu aplikacji.