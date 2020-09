Clariant wynajmuje zabytkową przestrzeń Monopolis na centrum usług wspólnych

Szwajcarski, innowacyjny koncern chemiczny Clariant ostatnio skonsolidował swoje biura w Łodzi i otworzył nowe centrum usług wspólnych, gdzie pracuje ponad 300 osób z 20 krajów. Lokalizacja biura to odrestaurowana historyczna fabryka spirytusu Monopolis w Łodzi. Kompleksową obsługę procesu tworzenia biura Clariant powierzono firmie Cushman & Wakefield, która zadbała m.in. o przebieg transakcji, cały etap budowy, design wnętrz oraz wsparcie prawne.

- Clariant to firma, w której pracownik stoi na pierwszym miejscu, dlatego też naszemu klientowi zależało na stworzeniu najlepszych możliwych warunków do pracy. Wcześniej biura firmy znajdowały się w trzech różnych lokalizacjach, więc w projekcie ważne było, aby znaleźć miejsce, w którym bez problemu pracować będą wszyscy. Kluczowe były też lokalizacja i łatwy dojazd samochodem czy transportem publicznym. Dla zarządu, który od samego początku był aktywnie zaangażowany w projekt, ważna była także „łódzkość" biura. Chcieli, aby było to najlepsze biuro Clariant globalnie i z tego, co widzimy teraz - udało się! Serce rośnie, gdy nazwa Clariant pojawia się w kolejnych nagłówkach prestiżowych tytułów związanych z branżą nieruchomości, architektury i designu. Biuro jest naprawdę najwyższej klasy i dla mnie jest to ogromny powód do radości – mówi Zuzanna Krech, Head of Central Poland w Cushman & Wakefield, która w projekcie była odpowiedzialna za przebieg transakcji.

Rozwiązania szyte na miarę

Firma Cushman & Wakefield w projekt zaangażowana była od samego początku. Wspierała Clariant w procesie najmu, zarządzaniu projektem, a w konsorcjum z biurem architektonicznym The Design Group Konrad Krusiewicz dostarczony został także projekt wnętrz. Wspólnie z kancelarią Bierć Kancelaria Radców Prawnych zadbano również o wsparcie prawne, a wraz z firmą Nowy Styl o piękne i dopasowane umeblowanie.

Paweł Zając, który był odpowiedzialny za zarządzanie projektem po stronie Cushman & Wakefield, przyznaje, że jednym z początkowych problemów było zmieszczenie się w pierwotnym budżecie. Inwestycja realizowana była w czasie piku budowlanego, kiedy ciężko było wynegocjować racjonalne stawki u wykonawców. Jednak dzięki zaangażowaniu i elastyczności wszystkich stron ostatecznie udało się tego dokonać.

