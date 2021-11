Cluster Offices debiutuje w Katowicach. Zajmie trzy piętra Starego Dworca

Cluster Offices w katowickim Starym Dworcu będzie największym odziałem sieci, ale zapewne wkrótce zdetronizuje go kolejna placówka. – Wysoko mierzymy. Zapewniamy dobrą jakość i dobrze się z tym czujemy. Chcemy konkurować z globalnymi markami, takimi jak: Mindspace, WeWork czy Regus – zapowiada Ewa Kucharska, CEO Cluster Offices. W planach na najbliższy rok jest Warszawa oraz debiut w klasie A, czyli w krakowskim biurowcu.

Cluster Offices wprowadzi się do historycznej części kompleksu przy ul. Dworcowej, oznaczonej numerem osiem. Zajmie powierzchnię 2,2 tys. mkw. na drugim i trzecim piętrze oraz na czwartym w ryzalitach.

Nowe biuro serwisowane pomieści łącznie stanowiska pracy dla 330-350 osób. Skupi się na gabinetach o różnych rozmiarach. Obsłuży zarówno małe dwu- lub trzyosobowe zespoły, jak i korporacje.

Komercjalizacja Clustra w Starym Dworcu w Katowicach oficjalnie rozpoczyna się z początkiem listopada. Pierwsi klienci wprowadzą się pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Cluster właśnie podpisał umowę na nową lokalizację w Starym Dworcu w Katowicach. To pierwszy, poza Krakowem, oddział waszej sieci. Dlaczego Katowice, a nie Warszawa, która wydaje się bardziej oczywistym kierunkiem?

Ewa Kucharska, CEO Cluster Offices: Katowice przeżywają bardzo dynamiczny rozwój, a Stary Dworzec ma potencjał na to, by stać się sercem miasta. Chcemy wziąć udział w procesie budowania nowej tkanki miasta, wprowadzając do niej życie. Kompleks budynków firmy Opal będzie miał świetną ofertę gastronomiczną. Naprzeciwko mamy hotel Monopol, w pobliżu ulicę Mariacką i Galerię Katowicką. Zatem w obrębie pięciominutowego spaceru można zaspokoić wiele codziennych potrzeb.

Jakie zajmiecie tam pomieszczenia – dawnej poczekalni, czy kas? Historyczny kontekst zawsze jest ciekawy, prawda?

Jesteśmy w dawnym budynku administracyjnym. Wewnątrz widoczne są ślady licznych modernizacji, jakie dworzec przechodził przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Właściciel budynku stara się przywrócić jak najwięcej jego historycznych elementów. Nam także zależy na podkreśleniu unikatowego charakteru tego budynku. Cluster wprowadzi się do historycznej części kompleksu przy ul. Dworcowej, oznaczonej numerem osiem. Wcześniej także znajdowały się tam biura. Zajmiemy powierzchnię 2,2 tys. mkw. na drugim i trzecim piętrze oraz na czwartym w ryzalitach. Zamierzamy urządzić biuro serwisowane, które pomieści łącznie stanowiska pracy dla 330-350 osób.

Jak zostaną podzielone? Więcej będzie gabinetów czy miejsc coworkingowych?

