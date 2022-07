Cluster Offices odlicza dni do startu w Katowicach. Kiedy ruszą biura na terenie Starego Dworca?

Cluster Offices tchnęły nowe życie w budynek Starego Dworca. Na rewitalizację tych przestrzeni mieszkańcy Katowic czekali od lat.

Od czasów starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Katowice zmieniają się dynamicznie, przyciągają biznes, startupy i inwestorów, inspirują freelancerów i marki osobiste.

Wiele katowickich firm rozwija się obecnie przy wsparciu inwestorów z Doliny Krzemowej. Właśnie tu, w przestrzeni przy Dworcowej 8, otwiera się nowy oddział Cluster Offices.

Cluster Stary Dworzec to ponad 2 tys. mkw. zaprojektowanych według najnowszych trendów Future of Work. Biura serwisowane do pracy zmianowej i hybrydowej, hot deski w centrum miasta, możliwość wynajmu sal konferencyjnych i meeting roomów na żądanie w modelu sharingowym.

Bulwarowe Katowice

Jeszcze kilkanaście lat temu w te okolice trafiali tylko goście pięciogwiazdkowego hotelu Monopol umiejscowionego po przeciwnej stronie ulicy, klubowicze zainteresowani słynnymi koncertami w Mega Clubie i Inkubatorze oraz przypadkowi przechodnie.

Ponowne otwarcie odrestaurowanego budynku zespoliło centrum miasta. Tchnęło życie w kwartał ulic pomiędzy kultowym deptakiem Mariacka a Strefą Centrum, czyli odnowionym Rynkiem i chętnie uczęszczanym przez mieszkańców Placem nad Rawą. Okolica zamknięta pomiędzy tymi punktami odzyskuje dawny blask. Młodsi i starsi mieszkańcy, a także Ci zupełnie nowi, napływowi, cenią budzący się bulwarowy klimat miasta.

IT wybiera Kato

- Adaptacja Starego Dworca w Katowicach na największy cowork w śródmieściu to nie pierwsze takie doświadczenie Cluster Offices w tworzeniu biur butikowych w rewitalizowanych przestrzeniach. W Krakowie znajdują się już trzy świetnie prosperujące oddziały. Wszystkie w klimatycznych, zabytkowych przestrzeniach. Projektantom Cluster Offices udaje się harmonijnie łączyć tradycję architektoniczną ze współczesnym designem. Stawiamy również na ergonomię pracy i nowe technologie, które są niezbędne dla lokatorów naszych biur. Wśród naszych najemców dominuje wymagające community z sektora IT. - komentuje Maria Zybura, Regional Operations Manager.

Biura serwisowane w Rejestrze Zabytków

- Budynek administracyjny Starego Dworca kolejowego pochodzi z 1859 roku. Wpisano go do rejestru zabytków - mówi Maciej Ruszniak, Business Development Manager, który nadzoruje proces wynajmu biur.

Cluster Stary Dworzec zajmie łącznie 3 piętra i oferować będzie 350 stanowisk pracy. 90 proc stanowić będą biura serwisowane (37 biur, 6 sal spotkań i 4 sale konferencyjne). Pozostałe 10 proc. przeznaczone zostanie na przestrzeń coworkingową (biurka typu hot desk oraz dedykowane) - dodaje Maciej Ruszniak.

W standardzie obsługi Cluster Offices znajduje się obsługa recepcyjna i nieograniczony dostęp do biura 24/7. Klienci mogą korzystać z przestrzeni wspólnych (kuchnia, sale spotkań), internetu, sprzętu biurowego i wielu innych.

Na parterze budynku otwarte zostanie klimatyczne bistro z tarasem. To miejsce w którym po pracy, będzie można się napić lampkę wina i podziwiać widok na Dworcową.