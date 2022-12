Po ponad 25 latach działalności w Polsce międzynarodowa kancelaria CMS przenosi swoją warszawską siedzibę do budynku Varso Tower, nowego symbolu stolicy.

Na powierzchni ponad 7 000 mkw. powstało biuro nowej generacji.

Biuro w zakresie funkcjonalności i wystroju jest na poziomie niespotykanym dotąd w branży usług prawnych.

To nowoczesna przestrzeń do współpracy i rozwijania relacji w zespole oraz z klientami kancelarii.

Wszystko w myśl realizowanej przez CMS koncepcji "cultureplace".

Nowe biuro CMS w Warszawie zajmuje pięć kondygnacji – od 39. do 43., a jego powierzchnia jest znacznie większa od dotychczasowej. Powiększyła się przede wszystkim przestrzeń dedykowana pracy wspólnej, którą tworzą m.in. przestronne sale konferencyjne, pokoje do pracy kreatywnej, kuchnie w stylu kawiarnianym oraz biblioteki. Pracownicy i współpracownicy kancelarii mają do dyspozycji również taras zlokalizowany na 43. piętrze biurowca – ze spektakularnym widokiem na panoramę Warszawy. Piętra połączone są wewnętrzną klatką schodową o wysokości 21 metrów, na przestrzeni której znajduje się unikalny ogród wertykalny oraz dedykowany mural autorstwa cenionego artysty - Tytusa Brzozowskiego. Ta, wybudowana specjalnie dla CMS klatka schodowa jest widoczna z zewnątrz budynku jako część architektury Varso Tower i tym samym wpisuje się w warszawską scenerię.

Varso Tower.



Naszą pozycję rynkową budujemy, bazując na jakościowych relacjach: z zespołem oraz z klientami. Ważne jest dla nas pobudzanie kreatywności, tworzenie i wykorzystywanie innowacji, a przede wszystkim współpraca. Chcemy budować wartościowe relacje nie tylko na linii pracownik-pracownik czy pracownik-klient, ale także klient-klient; łączyć idee, pomysły, przekuwać je na nowe możliwości i rozwiązania. Nowa przestrzeń umożliwia jeszcze lepszą realizację tych działań, w myśl naszej koncepcji ‘cultureplace’, w której centrum są właśnie szeroko pojęte relacje, szacunek do otoczenia i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Andrzej Pośniak, partner zarządzający w kancelarii CMS.



Siedziba CMS w Varso Tower – jako pierwsze biuro kancelarii prawnej w Polsce i jedno z nielicznych na świecie – zostanie poddana certyfikacji w systemie WELL Building Standard testującej przestrzeń pod kątem m.in. zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia osobom w niej przebywającym. Biuro zostanie także ocenione w systemie certyfikacji BREEAM potwierdzającej oddziaływanie na środowisko.

- Nasz interdyscyplinarny zespół ds. ESG doradza klientom jak działać w zgodzie ze standardami ESG. Chcemy być spójni w tym zakresie i dawać dobry przykład naszą aktywnością – mówi Beata Kępowicz, dyrektor operacyjna CMS w Polsce. – Stworzyliśmy miejsce odzwierciedlające wartości CMS: dbające o pracowników i współpracowników – ich zdrowie i dobre samopoczucie, odpowiadające potrzebom klientów i zaprojektowane z dbałością o środowisko.

Naszym priorytetem było stworzenie przestrzeni, gdzie w centrum znajduje się zespół kancelarii i jego potrzeby, ponieważ to właśnie te osoby dbają o naszych klientów. Dlatego skupiliśmy się na nowoczesnych i niestandardowych rozwiązaniach. Nasi pracownicy i współpracownicy mieli wpływ na szereg elementów wyglądu i funkcjonalność biura, od samego początku byli aktywnymi uczestnikami tej zmiany. Dzięki temu powstało wyjątkowe wnętrze, które sprzyja współpracy. Patrzymy w przyszłość, dlatego nasze przestrzenie są przyjazne, kolorowe, funkcjonalne, innowacyjne i inspirujące. Mamy nadzieję, że każdy poczuje się tu bardzo dobrze – dodaje Andrzej Pośniak.

W ideę ESG wpisuje się także sam budynek Varso Tower, którego właścicielem jest firma HB Reavis. Jest on częścią wielofunkcyjnej inwestycji, która zmieniła niegdyś zaniedbany teren w atrakcyjny fragment miasta. Powstały tu budynki, które zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami społeczno-środowiskowymi. Z myślą o zrównoważonym rozwoju zastosowano w nich technologie przyjazne dla środowiska, których jakość potwierdziła najwyższa ocena przyznanego certyfikatu BREEAM. Niezależni audytorzy WELL i Fundacji Integracja docenili również rozwiązania o pozytywnym wpływie na zdrowie, bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.

Kompleksowym doradztwem i realizacją w procesie stworzenia nowego biura CMS – od momentu poszukiwania lokalizacji po wykończenie przestrzeni – zajęli się eksperci z JLL, lidera w obszarze doradztwa na rynku nieruchomości w Polsce, oraz firm HB Reavis i Tétris. Przestrzeń zaprojektowała pracownia projektowa Trzop Architekci.

