Co dalej z biurowcem Puławska Financial Center?

Jaka przyszłość czeka biurowiec Puławska Financial Center po wyprowadzce PKO BP?

Przypomnijmy, w styczniu br. PKO Bank Polski - wieloletni najemca Centrum Finansowego Puławska - zawarł długoterminową umowę najmu całej powierzchni w wieżowcu SKYSAWA.

Przekazanie biurowca, który jest flagową inwestycją Polskiego Holdingu Nieruchomości, planowane jest na czwarty kwartał br. Wówczas pracownicy banku przeniosą się do wieżowca Skysawa.

W mediach rozgorzała dyskusja na temat przyszłości budynku. Portal warszawa.wyborcza.pl zastanawiał się nad możliwością ulokowania tam ratusza Mokotowa. Jednak urzędnicy zapewnili, że budynek, mimo atrakcyjnej lokalizacji, nie nadaje się do ich celów. Jak powiedział wiceburmistrz Mokotowa Jan Ozimek Super Expressowi "jest zbyt duży jak na potrzeby ratusza". Poza tym, nie jest to obiekt nowy i wymaga generalnego remontu, co generuje duże koszty.

Jak spekulują media, bardziej opłacalne będzie wyburzenie biurowca przy ul. Puławskiej 15, niż jego kapitalny remont.

Puławska Financial Center został wybudowany w 1996. Całkowita powierzchnia liczy ponad 83 tys. mkw., w tym powierzchnia biurowa zajmuje ok. 51 tys. mkw.