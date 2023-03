Spółka współkontrolowane przez BBI Development odroczyły termin przeniesienia nieruchomości pod warszawski projekt Roma Tower o ok. 3 miesiące.

Realizacja wieżowca Roma Tower powinna rozpocząć się w I kw. 2023 r.

Na działce po dawnej stacji benzynowej ma powstać ponad 60 tys. mkw. powierzchni, głównie biurowej.

Roma Tower będzie mieć 170 metrów wysokości.

7 marca br. spółki współkontrolowane przez BBI Development, tj. PW i Newco zawarły aneks do umowy przedwstępnej przeniesienia nieruchomości, na której realizowany jest projekt Roma Tower.

Na podstawie dokumentu, postanowiono, że przeniesienie przedmiotowej nieruchomości ze spółki PW do Newco winno nastąpić w maju 2023 roku, co oznacza, że pierwotny termin został odroczony o ok. 3 miesiące.

