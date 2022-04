Co mówią najnowsze dane o rynku biurowym w Krakowie?

W 2021 r. w Krakowie przybyło ponad 60 tys. mkw. biur, co po Trójmieście, stanowi drugi wynik wśród miast regionalnych. Do największych inwestycji oddanych do użytku należy m.in. Tertium Business Park B (13,4 tys. mkw.), Ocean Office Park A (13 tys. mkw.) i Equal Business Park D (11,4 tys. mkw.).

W Krakowie jest już 1,6 mln mkw. biur.

W 2021 r. w mieście przybyło ponad 60 tys. mkw. biur.

W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie oddanych do kolejne ok. 190 tys. mkw.

Na krakowskim rynku biurowym popyt od kilku lat utrzymuje się na najwyższym poziomie wśród miast regionalnych – w 2021 r. najemcy podpisali umowy na blisko 160 tys. mkw. W strukturze popytu dominowały relokacje i nowe umowy, których udział w porównaniu do 2020 r. wzrósł o blisko 15%.

— Choć popyt utrzymał się na podobnym poziomie co przed rokiem, widzimy wyraźne zmiany w strukturze umów najmu. W 2020 r. nowe umowy i relokacje stanowiły 45%, w 2021 r. już 59%. Z transakcji na blisko 22,5 tys. mkw., w których doradzaliśmy naszym klientom, dwie największe – najem 8,6 tys. mkw. w Podium Park A przez Heineken Global Shared Services oraz 5,3 tys. mkw. w Brain Park przez Pepsico Global Business Services, to nowe umowy — mówi Anna Galicka-Bieda, partner, dyrektor regionalny Colliers w Krakowie.

Wśród największych transakcji zawartych w 2021 r. należy ponadto odnowienie umowy klienta z sektora finansowego w obiekcie Kapelanka 42a (15,6 tys. mkw.) oraz klienta z sektora usługowego w biurowcu Kazimierz Office Center (12,8 tys. mkw.).

1,6 mln mkw. biur w Krakowie

W 2021 r. w Krakowie przybyło ponad 60 tys. mkw. biur, co po Trójmieście, stanowi drugi wynik wśród miast regionalnych. Do największych inwestycji oddanych do użytku należy m.in. Tertium Business Park B (13,4 tys. mkw.), Ocean Office Park A (13 tys. mkw.) i Equal Business Park D (11,4 tys. mkw.). Pomimo obniżonego współczynnika nowej podaży stolica Małopolski pozostaje,

po Warszawie, największym rynkiem biurowym w Polsce z blisko 1,62 mln mkw. biur.

— Spadek nowej podaży, jaki odnotowaliśmy w 2021 r., wynika z obniżonego popytu w odniesieniu do lat ubiegłych. W ciągu najbliższych dwóch lat sytuacja powinna się poprawić, wraz z oddaniem do użytku nowych inwestycji o łącznej powierzchni ok. 190 tys. mkw. To znak, że Kraków wciąż stanowi atrakcyjny wybór dla inwestorów, pomimo podwyższonego współczynnika pustostanów i obniżonego popytu. Wojna za naszą wschodnią granicą sprawia jednak, że trudno przewidzieć, w jaki sposób będzie kształtowała się sytuacja na rynku nieruchomości w nadchodzących miesiącach — mówi Anna Galicka-Bieda.

Rynek najemcy i elastycznych form najmu

W Krakowie współczynnik powierzchni niewynajętej osiągnął poziom 16,1%, co sprawia, że mamy obecnie do czynienia z rynkiem najemcy.

— Rynek sprzyja firmom, które są skłonne do podpisywania tradycyjnych 5-letnich, a nawet dłuższych umów najmu. W takim przypadku najemcy mogą liczyć na bardzo korzystne warunki komercyjne, jest to więc dobry moment na weryfikację rynku — mówi Adam Florczyk, Senior Associate w Dziale Powierzchni Biurowych Colliers w Krakowie.

Rosnące zainteresowanie elastycznymi warunkami najmu znajdują odzwierciedlenie w popycie na biura serwisowane oraz przestrzenie dostępne na podnajem.

— Firmy obecnie chętnie korzystają z tej opcji w celu krótkoterminowego zabezpieczenia powierzchni. Poza tradycyjnymi umowami podnajmu zdarzają się sytuacje, w których podnajem staje się okazją do wynajęcia powierzchni dla nowych najemców, którzy podpisują długoletnią umowę najmu, bezpośrednio z wynajmującym — mówi Adam Florczyk.