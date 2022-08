Co powstanie w miejscu kina Romantica w Kielcach?

W miejscu dawnego kina Romantica w Kielcach może powstać wieżowiec lub dodatkowo nawet dwa takie budynki. Obecnie trwają przygotowania do budowy.

Lata świetności kieleckiego kina Romantica dobiegły końca na początku XXI wieku.

W miejscu danego kina planuje się budowę zespołu nawet trzech wieżowców.

Projektantem nowego wieżowca ma być współautor przebudowy kieleckiego dworca autobusowego.

Przez długie lata, bardzo nowoczesne jak na dawne czasy, kino Romantica było znane niemal wszystkim mieszkańcom Kielc. Obiekt ten stanowił jeden z centralnych punktów nie tylko życia kulturalnego, ale również często społecznego i politycznego obecnej stolicy województwa świętokrzyskiego. W 2004 roku właściciel budynku Apollo Film, będący spółką województwa małopolskiego, zamknął obiekt. W tym przypadku klientów odebrały kina otwarte w Galerii Echo. Budynek przy ulicy Czarnowskiej stracił charakter kulturalny. Wydzielono w nim lokale, w których powstały sklepy, apteka a w największej sali centrum wspinaczkowe.

Obecnie kino Romantica i przyległy parking straszą swoim wyglądem. Odcinają się szpetnie na tle wyremontowanego dworca autobusowego. Jednocześnie teren dawnego kina i parkingu stał się gratką dla deweloperów. W miejscu tym planuje się pobudowanie nawet trzech wieżowców, przy czym jeden z nich mógłby mieć nawet ok. 20 kondygnacji.

Wokół przetargu trwały jednak zawirowania, podczas których do Urzędu Miasta Kielce wpłynęły trzy wnioski o wydanie warunków zabudowy dla budynku wielorodzinnego na miejscu po Romantice. Dotyczyły 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Jak informuje portal Wyborcza. pl, tak wysokie budynki mogą powstać w tym miejscu w ramach przyjętych w lutym nowych standardów urbanistycznych do tzw. lex deweloper. Potencjalni inwestorzy chcieli tym samym nawiązać do już stojących obok bloków mieszkalnych.

Pod uwagę brane są różne gabaryty budynków. Jeden z pomysłów zakłada wyższą zabudowę, ok. 20 kondygnacji. Projektantem nowego wieżowca ma być Marcin Kamiński, współautor przebudowy kieleckiego dworca autobusowego.

Będziemy czynić starania, żeby w tym miejscu powstało coś ciekawego i starać się o dopuszczenie wyższej zabudowy – obiecuje architekt.

Od kilku tygodni w kieleckim ratuszu, w trakcie procedowania, jest wniosek o wydanie warunków zabudowy na budowę 11-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego na miejscu parkingu przy Romantice. Wniosek złożył właściciel parkingu i Grand Hotelu Kielce.