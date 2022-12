Home office stał się codziennością, ale pracodawcy prześcigają się w pomysłach, jak sprawić, aby ludzie częściej pojawiali się w biurze. Rozwiązanie wydaje się proste. Liczy się komfort, prywatność, gastronomia. Atutem jest też paczkomat.

W ostatnich latach rynek pracy przeszedł ewolucję, a potrzeby pracowników biurowych bardzo się zmieniły.

Z najbardziej wyróżniających się potrzeb pracowników biurowych okazała się dostępność punktów gastronomicznych.

Coraz większego znaczenia zaczynają nabierać elementy związane ze zrównoważonym rozwojem.

Kluczowy stał się czas dojazdu, komfort podróży i dostępność różnych środków transportu.

Jak zmieniły się przestrzenie biurowe na przestrzeni ostatnich trzech lat, w obliczu wcześniejszej pandemii, a teraz nadal popularnej pracy zdalnej?

W ostatnich latach rynek pracy przeszedł ewolucję, która znacznie przyspieszyła zmiany związane z nowymi modelami pracy. Pandemia i przymusowa izolacja społeczna zaskoczyły wszystkich, ale i spowodowały bardzo szybką reakcję, dzięki której firmy mogły dostosować się do nowych warunków. Dotyczyło to nie tylko zmodyfikowanego podejścia do biznesu i elastyczności w tym zakresie, ale także organizacji pracy.

Po pierwszym okresie lockdownu wiele firm, w obawie przed rozprzestrzeniającym się wirusem, zaczęło zmieniać swoje systemy pracy na te uwzględniające home office. W efekcie , który zakłada wykonywanie części obowiązków w biurze, a części w domu. Obecnie ten właśnie model jest także najbardziej preferowany przez pracowników.

Postpandemiczna rzeczywistość zmieniła oczekiwania pracowników, również w zakresie miejsc pracy, dlatego należało na nowo zorganizować przestrzeń w biurach, aby zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy swoim zespołom. Badanie przeprowadzone przez Skanska i Colliers wśród pracowników biurowych bardzo wyraźnie pokazało, jak zmieniły się te potrzeby.

O czym należy pamiętać, projektując biuro przyszłości?

Popularne wcześniej open space’y, gdzie nie zawsze można zaleźć ciszę i spokój, będą miały coraz mniejsze zastosowanie. Respondenci naszego badania wskazują przede wszystkim, że kluczowe jest dla nich to, aby mogli z łatwością znaleźć w swoim biurze przestrzeń, która jest odpowiednia do wykonywanego aktualnie zadania. Istotna jest więc różnorodność. Stworzenie w biurze zarówno komfortowych salek do wspólnych warsztatów czy wideokonferencji, jak i miejsc do mniej formalnych spotkań, pozwalających wzmacniać relacje pomiędzy współpracownikami, ale i zamkniętych pomieszczeń do odbywania poufnych rozmów telefonicznych.

Wyniki badania pokazały, że jeśli biuro zapewni pracownikom prywatność niezbędną do efektywnej pracy, to będą do niego przychodzić częściej, średnio trzy razy w tygodniu. To o jeden dzień więcej niż w przypadku biur, które tych warunków nie gwarantują.

Wiele mówi się o ekologicznych rozwiązaniach, które powinny zostać wprowadzone w przestrzeni biurowej. Czy Pan zgadza się z tym, że biura powinny być coraz mocniej nastawiane na ekologię?

Widzimy, że coraz większego znaczenia zaczynają nabierać elementy związane ze zrównoważonym rozwojem. Chodzi o to, jaki te budynki mają wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz na funkcjonowanie lokalnych społeczności. W Skanska do tematów ESG podchodzimy ze szczególną starannością. Zależy nam na komforcie wszystkich, którzy korzystają z naszych budynków i terenów w ich bezpośrednim otoczeniu.

Nowy Rynek D, Skanska.

Cieszy nas, że nasze wysiłki zostają docenione. Przykładowo, budynek D wchodzący w skład naszego poznańskiego kompleksu biurowego Nowy Rynek otrzymał ostatnio nagrodę w kategorii „najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany” w ogólnopolskim konkursie Green Building Awards organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Doceniono nie tylko oryginalną architekturę, która wyróżnia się na tle poznańskich nieruchomości, ale także zastosowane rozwiązania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz zasadami ESG. Jest on w całości zasilany energią pochodzącą w 100 proc. z odnawialnych źródeł. Posiada niskoobrotową wentylację, belki chłodzące, freecooling, a także technologie pozwalające na odzysk wody szarej i deszczowej. Co ważne, przy jego budowie wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu i te o niskiej zawartości lotnych związków organicznych, aby nie szkodzić środowisku. Przy Nowym Rynku w Poznaniu znajduje się również chodnik z betonu redukującego szkodliwe związki ze spalin samochodowych. W obrębie kompleksu znajduje się prawie 4 tys. mkw. takiej „zielonej” trasy dla pieszych. A to nie koniec. W planach jest powstanie dodatkowych 4,2 tys. mkw.

Nowy Rynek D.

Dzięki temu, że w naszych inwestycjach stosujemy rozwiązania, które mają służyć środowisku, nasze budynki otrzymują certyfikaty LEED na najwyższym poziomie Platinum. To potwierdza, że zastosowane rozwiązania wpływają na zmniejszenie śladu węglowego budynków i świadczy o najwyższym standardzie inwestycji. Na takie właśnie kwestie uwagę zwracają zarówno nasi partnerzy biznesowi – najemcy oraz inwestorzy, jak i użytkownicy biur.

Jak zachęcić pracowników, by zamiast home office wybierali pracę w biurze?

Odpowiedź na to pytanie dali nam sami pracownicy biur. To oni, biorąc udział w naszym badaniu, wskazali, na czym im zależy i co doceniają. Poza potrzebą prywatności, ciszy i spokoju, wskazali także inne udogodnienia, które mają bezpośredni wpływ na częstotliwość ich przychodzenia do biura.

Jedną z najbardziej wyróżniających się potrzeb okazała się dostępność punktów gastronomicznych, jak kantyna w budynku czy restauracja w pobliżu, oraz sklepów spożywczych.

Jest to więc kluczowy element, który należy wziąć pod uwagę, planując siedzibę swojej firmy i wybierając dla niej dogodną lokalizację. Badanie pokazało, że dzięki temu pracownicy spędzają w biurze nawet o pół dnia w tygodniu więcej. Istotne jest również usytuowanie w pobliżu budynku automatu paczkowego, a więc urządzenia do przekazywania i odbierania przesyłek. Jeśli pracownicy mają do niego dostęp, bywają w biurze statystycznie nawet o jeden dzień więcej.

Mając tak dokładną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań pracowników, można stworzyć dla nich biuro, do którego będą nie tylko częściej, ale i chętniej przychodzić. W Skanska mamy tego świadomość. Zdajemy sobie sprawę, że ważne jest nie tylko samo biuro, ale także jego otoczenie. Dlatego nasze inwestycje znajdują się w dobrze skomunikowanych rejonach miast, a wokół nich znajduje się odpowiednia infrastruktura: restauracje, sklepy i inne punkty usługowe.

Na co najemcy zwracają największą uwagę przy wyborze biur?

Pracując z najemcami, zauważamy, że postrzeganie atrakcyjności budynku ewoluowało wraz ze zmianami, jakie dokonały się na rynku pracy. Choćby w kontekście lokalizacji biura. Jeszcze nie tak dawno liczyło się dla nich tylko ścisłe centrum. Dzisiaj definicja dobrej lokalizacji jest już inna. Kluczowy stał się czas dojazdu, komfort tej podróży i dostępność różnych środków transportu, a nie sam fakt, że biuro znajduje się przy głównej ulicy miasta.

To również wybrzmiewa z odpowiedzi, jakich w badaniu udzielili nam pracownicy biur. Przyznali, że najwięcej z nich – 42 proc. – jako środek transportu wybiera komunikację miejską, a tylko 4 proc. korzysta z samochodów służbowych. I wcale nie uważają, że jazda firmowym autem to łatwy i wygodny sposób dotarcia do pracy. Korki, kłopoty ze znalezieniem miejsca parkingowego w centrum… Za to dla 82 proc. naszych respondentów istotne okazały się rozwiązania dla rowerzystów: szatnie i natryski, a także parking dla rowerów i stacje naprawcze. Te elementy wpływają na wybory najemców, których zadaniem jest zapewnić swoim zespołom odpowiednie, komfortowe warunki do pracy.

Czy obecnie jest możliwe, by zredukować koszty biur?

Najważniejsze jest rozsądne podejście do wyboru budynku, który już na poziomie zastosowanych w nim technologii może pozwolić na oszczędności. Na przykład wrocławski kompleks Centrum Południe otrzymał certyfikat LEED Core & Shell na poziomie Platinum między innymi właśnie za oszczędność energii i redukcję zużycia wody. Budynki wchodzące w jego skład są w 100 proc. zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Dodatkowo dzięki zastosowaniu instalacji wody szarej można zaoszczędzić nawet 50 proc. wody, z kolei system freecooling zmniejsza zużycie energii dzięki wykorzystaniu zewnętrznego chłodu powietrza. Wszędzie też zastosowano oszczędne lampy LED. Także kształt budynku i układ elewacji zapewnia oświetlenie światłem dziennym w 95 proc. Stosowane przez nas najnowsze technologie nie tylko przynoszą realne oszczędności najemcom – ponieważ dzięki zrównoważonym rozwiązaniom Centrum Południe zużywa ok. 30 proc. energii elektrycznej mniej niż inne budynki biurowe – ale także ograniczają emisję dwutlenku węgla, co jest dodatkową wartością dla środowiska.

Centrum Południe we Wrocławiu.

Jak powinno wyglądać biuro przyszłości?

Biuro zyskało naprawdę ważną rolę – pozwala budować kulturę i tożsamość firmy, integrując pracowników, co nie jest możliwe w przypadku wyłącznie zdalnego modelu pracy. Nasi najemcy, którzy zapełniają kolejne inwestycje Skanska, potwierdzają słuszność posiadania przez firmę odpowiedniego biura. Takiego, które zapewnia komfortowe warunki do efektywnej pracy. Tylko w takim przypadku pracownik będzie chętniej i częściej do niego przychodził. Odpowiednio zaprojektowana, zróżnicowana przestrzeń, spełniająca wymagania i potrzeby danej organizacji stała się dziś jeszcze ważniejsza.

