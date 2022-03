Co słychać na katowickim rynku biurowym?

Do największych oddanych do użytku w 2021 r. katowickich inwestycji zaliczają się m.in.: Kolońska Park (7,9 tys. mkw.) i Młyńska.6 (2,6 tys. mkw.).

W 2021 r. wynajęto łącznie 53,4 tys. mkw. biur.

— Wysoki wskaźnik powierzchni w budowie świadczy o ciągłym zainteresowaniu inwestorów rynkiem katowickim. Wśród największych inwestycji realizowanych w zeszłym roku należy wymienić takie projekty jak .KTW II (42 tys. mkw.), Global Offfice Park (59,2 tys. mkw.) czy DL Tower (21,2 tys. mkw.). W budowie, modernizacji czy przebudowie pozostają również takie projekty jak Eco City I&II (34 tys. mkw.), Craft (26,7 tys. mkw.) czy Stary Dworzec (10,6 tys. mkw.), a także Supersam (5,9 tys. mkw.), który w ciągu najbliższego roku zmieni swoją funkcjonalność na biurowo-usługową — zaznacza Barbara Pryszcz, dyrektor Regionalny Colliers w Katowicach.

Z danych Colliers wynika, że firmy zaczynają powoli wracać do decyzji odnośnie najmu powierzchni biurowej. Świadczy o tym utrzymujący się jeden z najniższych wskaźników pustostanów (10,5 proc.) wśród miast regionalnych – jest to obecnie drugi wynik w kraju, zaraz po Szczecinie, blisko 4 proc. mniejszy niż średni wskaźnik dla ośmiu głównych rynków w Polsce.

— Największą transakcją na rynku katowickim w 2021 r. była renegocjacja wraz z ekspansją (ok. 19,5 tys. mkw.) Rockwell Automation w budynku należącym do kompleksu A4 Business Park. Wśród pozostałych umów wymienić należy nową umowę UPC oraz Hyland Software w Global Office Park (kolejno 4,3 tys. mkw. i 2,6 tys. mkw.), ekspansję wraz z renegocjacją TMF w Silesia Star (ok. 3,5 tys. mkw.) oraz nową umowę na ok. 2,2 tys. mkw. operatora powierzchni coworkingowych - Cluster Offices w zrewitalizowanym budynku Starego Dworca, w której to najemcy doradzał Colliers. W 2021 roku wolumen nowych umów, w tym relokacji w Katowicach wyniósł 20,1 tys. mkw. (38%), natomiast umowy dotyczące renogecjocji stanowiły 23,1 tys. mkw. (43%) — dodaje Barbara Pryszcz.

Biura serwisowane na czasie

— W 2021 r. obserwowaliśmy prężny rozwój biur serwisowanych, gdzie znajdziemy zarówno strefy coworkingowe, jak i formuły zamknięte w postaci małych, średnich i dużych modułów biurowych. Najemcy doceniają elastyczne podejście wynajmujących w długości trwania umów najmu oraz możliwości rozszerzenia lub zmniejszenia wynajmowanej przestrzeni. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które stopniowo wychodzą z inkubatorów lub dopiero rozpoczynają działalność w Katowicach i trudno im oszacować, jak szybko ich biznes będzie się rozwijał — mówi Barbara Pryszcz.

— Na rosnące zainteresowanie firm najmem powierzchni elastycznych reagują operatorzy dotychczas działający w innych miastach regionalnych, którzy poważnie rozważają wejście na rynek katowicki. Rozwijają się również marki własne w ramach poszczególnych projektów biurowych. To trend, którego rozwój powinniśmy obserwować w najbliższych latach — dodaje Barbara Pryszcz.