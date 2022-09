Dwa lata temu głośno było o tym, że biurowce na zawsze pozostaną puste. I półrocze 2022 r. przyniosło historyczny popyt na biura. Co naprawdę się dzieje z rynkiem biurowym w Polsce?

W I półroczu 2022 r. zapotrzebowanie na biura było historyczne.

Najemcy są nadal bardzo aktywni, mają wyklarowane potrzeby.

Poszukiwane metraże są znacznie mniejsze niż te przed pandemią.

Kluczowa przy zawarciu umowy jest szyta na miarę aranżacja biura.

Nowe powierzchnie mają się pojawić z końcem 2024 r. a także w kolejnym roku.

Na początku pandemii był zachwyt nad home office. Ten zachwyt mamy już za sobą. Można powiedzieć, że wracamy. Ale powrót odbywa się wolno.

Organizacje tworzą własne scenariusze powrotów. Różnice w liczbie wracających pracowników widać w poszczególnych sektorach działalności, a nawet w rożnych miastach - mówi Sylwia Piechnik, head of office leasing, EPP.

Dane rynkowe za I i II kwartał 2022 r. pokazują, że popyt na biura wzrasta. Jednak czy naprawdę przekłada się na spadek poziomu powierzchni niewynajętych? - Przy stosunkowo niskiej podaży nowych powierzchni brak zmian może oznaczać, że zapotrzebowanie na biura jednak nie wzrasta - uważa Sylwia Piechnik.

Sylwia Piechnik, head of office leasing, EPP

Ogromny popyt na biura jest

W raportach można przeczytać, że w I półroczu 2022 r. zapotrzebowanie na biura było wyjątkowe. - Z sukcesem wynajęliśmy cały nasz projekt SKYSAWA, prawie 35 tys. mkw. zajął bank Pekao BP - mówi Izabela Potrykus, dyrektor w biurze Wynajmu i Komercjalizacji PHN SA.

- Pandemia pokazała, że praca hybrydowa jest nam potrzebna. Praca zdalna też w wielu firmach bardzo dobrze się sprawdza, choć nie w każdej. Ale wiele firm potrzebuje wyłącznie pracy stacjonarnej - przekonuje Izabela Potrykus.

Izabela Potrykus, dyrektor w biurze Wynajmu i Komercjalizacji PHN SA

Wszyscy ten popyt widzą: deweloperzy, agencje i ci, którzy odpowiadają na zapytania ofertowe najemców. Na rynku jest ogromne ssanie.

Negocjacje, prolongaty, relokacje

Dwie kluczowe obserwacje dotyczące rynku biurowego ma Marta Zawadzka, leasing dyrektor, Yareal Polska.

Pierwsza to fakt, że na rynku jest dużo renegocjacji i przedłużeń umów, podpisywanych w istniejących lokalizacjach najemców. Wzrósł też ich udział wśród wszystkich transakcji zawieranych na rynku biurowym.

- To dziś jest 48 proc. Historycznie obserwowaliśmy, że było to około 30 proc. rocznie. Proporcjonalnie rok do roku nie ma już dużo relokacji - mówi Marta Zawadzka.

Druga obserwacja dotyczy faktu, że w ocenie Yareal właśnie przechodzimy z rynku najemcy do rynku wynajmującego.

Marta Zawadzka, leasing dyrektor, Yareal Polska

- A to dzięki luce podażowej, która pojawi się na przełomie 2023 i 2024 r. - mówi Zawadzka, która jeszcze w tym roku będzie zamykać z najemcami transakcje na rok 2024.

Klienci i agenci są świadomi, że aby w przyszłości mieć swój wymarzony Draeam Office, powierzchnię muszą sobie rezerwować już teraz.

Nowe zapytania o powierzchnie biurowe

Potwierdzeniem, że na rynku dużo jest pytań o biura są te spływające do AFI Europe w Warszawie. Ten ruch świadczy niezbicie, że obserwujemy pełnię powrotu do biur.

- Zwłaszcza duże firmy myślą o powiększaniu powierzchni - mówi Michał Stępień CEO AFI Europe.

W biurowcach AFI zlokalizowanych centralnie Michał Stępień przyznaje, że liczba pracowników stacjonarnych to już ponad 50 proc. W tych, które są położone mniej centralnie AFI także obserwuje, że duża część osób już powróciła.

W porównaniu z tym, co się działo na rynku jeszcze rok czy dwa lata temu, sytuacja napawa optymizmem.

Michał Stępień CEO AFI Europe

- Spokojnie wchodzimy w nowe projekty, planujemy nowe budynki biurowe. I obserwujemy, że podaż nowej powierzchni biurowej znacznie spadła - mówi Stępień.

- Wiele jest pytań o powierzchnie, które dopiero planujemy zbudować - mówi CEO AFI Europe.

Plany są: trzeba słuchać rynku

W ostatnim czasie AFI Europe weszło we współpracę z firmą Echo. Będzie realizować projekt Towarowa 22, przy rondzie Daszyńskiego. To miejsce jest bardzo pożądane przez najemców.

Pogląd AFI, że nie należy nigdy tak pesymistycznie patrzeć w przyszłość, jak miało to miejsce dwa lata temu podziela Bartłomiej Solik, partner zarządzający w TDJ Estate.

Jego zdaniem ta część głosów, która wieszczyła upadek rynku biurowego i koniec długoletnich umów najmu była w błędzie. - Dziś nic takiego nie ma miejsca - mówi Solik.

Bartłomiej Solik, partner zarządzający w TDJ Estate

Ale biura to już nie są standardowe, powtarzalne przestrzenie. Dziś każde biuro jest inne. Klienci przychodzą z konkretnymi pomysłami na swoje własne powierzchnie.

- I to wymaga przygotowania. Powoduje, że procesy się wydłużają. A wszystkie inne faktory, które wpływają na cenę jak np. fit out i inne rzeczy, wymagają, by proces negocjacyjny przeprowadzić kompleksowo. I to zajmuje trochę więcej czasu - wyjaśnia Bartłomiej Solik.

Najemca chce mieć ekspansję

Nowe wejścia w regionach też widać, i widać, że jest ich sporo. Zdaniem partnera zarządzającego TDJ Estate to, co cechuje obecne umowy, to już nie duże powierzchnie. Dziś nikt już nie wchodzi do Katowic na 6 tys. mkw. Bierze się zdecydowanie mniej.

- 1,5 tys. lub 2 tys. mkw. Widać bezpieczne podejście najemcy - mówi Solik.

Ale to, co cieszy go najbardziej i co pomaga budować długoterminowy biznes, to fakt, że - wbrew temu, co było zapowiadane - jak chodzi o czas trwania, to zawierane umowy najmu wcale się nie skracają.

- Wydłużają się - mówi Bartłomiej Solik. - Pewnie ze względu na rozbicie kosztów aranżacji. Pokazujemy najemcom w jakich warunkach możemy im dać to, czego od nas oczekują. Niczym specjalnym nie są umowy 10. letnie - mówi zarządzający w TDJ Estate.

Rynek biurowy od początku lat dwutysięcznych przeszedł taką transformację, jak cały biznes i gospodarka. W branży zmieniła się sytuacja, bo cały świat się zmienił.

- Ale nieruchomość, jak sama nazwa wskazuje, jest nieruchoma, a zatem nie może zniknąć. Dlatego ten rynek i jego segmenty nie będą znikały. Naturalna jest ewolucja, więc będą się zmieniały - podkreśla Solik.

- Tu tylko trzeba słuchać tego, co się dzieje i być gotowym na zmiany. Jeśli się nie będzie gotowym, to tak jak wszędzie w biznesie: nie będzie żadnego sukcesu - podkreśla Bartłomiej Solik.

Biurowce z perspektywy regionu

Pomorze to region bez doświadczeń z wielkimi powierzchniami biurowymi. W Polsce miasta do 100 tys. mieszkańców vs duże miasta to wciąż jeszcze są dwa inne światy.

Mirosław Kamiński, prezesa zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pamięta, że w dziedzinie centrów usług wspólnych, w okresie 20 lat trafiły się dwa projekty. Firmy chciały wynająć ok. 2 tys. lub 3 tys. mkw. powierzchni biurowej. No i pojawiło się błędne koło.

Mirosław Kamiński, prezesa zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

- Znaleźć tak duże biura klasy A w Słupsku to był problem. Inwestycje znalazły inne lokalizacje - mówi Mirosław Kamiński, prezes zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju. Od ponad 10 lat Agencja zachęca inwestorów, by ten rodzaj działalności w Słupsku powstał.

- Wybudowaliśmy inkubator technologiczny. Obiekt ok. 7 tys. mkw., z powierzchnią klasy A. Część firm z branży usług biznesowych już tu działa - mówi Mirosław Kamiński.

Widać już mechanizm ekspansji, który sprawia, że strefa dostaje zapytania o dodatkowe powierzchnie biurowe.

- Staramy się właśnie przygotować kilkaset mkw. pod pierwszy projekt z branżą BSS - zapowiada Mirosław Kamiński. Jego celem jest, by firmy prowadzące działalność Business Support System chciały się w Słupsku osiedlać.

Zdaniem Mirosława Kamińskiego wygenerowanie mechanizmu ekspansji tego typu inwestorów jest dziś wyzwaniem dla każdego 100 tys. miasta.

Rynek właściciela

W inwestycjach planowanych typowe zapytania pochodzą od obecnych najemców lub najemców już obecnych na polskim rynku. Szukają dużej powierzchni w konkretnej lokalizacji.

Dyrektor wynajmu i komercjalizacji PHN i wielu deweloperów uważa, że na rynku obiektów biurowych sytuacja właśnie radykalnie się zmieniła.

- Mamy już rynek właściciela. Długo na to czekaliśmy. Nadchodzi moment, gdy właściciele budynków biurowych będą się mogli chwalić swoimi zasobami. Zmieni się proces negocjacji. Będzie inny niż ten obowiązujący do tej pory - mówi Izabela Potrykus.

Luka podażowa na pewno się pojawi

Nikt jeszcze nie chce mówić, że biur w Polsce zabraknie. Jednak rzeczywisty poziom pustostanów maleje. Spada nie tylko w nowych inwestycjach, ale i w starszej części powierzchni do podnajmu, której do niedawna było bardzo dużo.

- Mamy biura dla najemców mniejszych i średniej wielkości, którzy muszą przeczekać niepewność. Rynek to wchłania - mówi Izabela Potrykus, dyrektor w biurze Wynajmu i Komercjalizacji PHN SA.

Eksperci uważają, że luka podażowa na pewno się pojawi. Stanie się tak ponieważ właściciele i deweloperzy mieli okresy spowolnienia, ze względu na różnego typu decyzje administracyjne, na wzrost kosztów budowy, kosztów materiałów i usług.

- Wszyscy musieliśmy na nowo przeliczyć modele inwestycyjne, przymierzyć się do budowy. Chcemy szybko odpowiedzieć na lukę podażową i wierzę, że tak właśnie będzie - mówi Izabela Potrykus z PHN SA. W odpowiedzi na zbliżającą się lukę podażową PHN szykuje się do nowego projektu - biurowca WENA, który dostarczy na rynek prawie 15 tys. mkw. powierzchni przy Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie.

- Wierzę, że za dwa lata o tej porze będziemy mówić o tej realizacji - mówi.

Property Forum 2022, panel "Biura: koniec boomu, początek stagnacji. Czas zrównoważonego rozwoju".

Do WENY zaprasza wszystkich, którzy będą mieli potrzebę nowej powierzchni biurowej na koniec roku 2024 r.

Oczekiwania najemców

Firmy potrzebują dobrze zaopiekować nowe potrzeb pracowników.

- Po wyjściu z pandemii najemcy są bardzo świadomi - mówi Anna Baczkowska, architekt menadżerka sprzedaży, Knauf Ceiling Solutions Polska Północ. - Mamy konkretne zapytania o możliwość łatwej adaptacji. Jest potrzeba dużej elastyczności przestrzeni. Możliwość szybkiej zmiany sposobu używania biura - dodaje Baczkowska.

Anna Baczkowska, architekt menadżerka sprzedaży, Knauf Ceiling Solutions Polska Północ

Jest też inne zjawisko, dotychczas nie spotykane.

- Nastawienie na zrównoważone produkty. Zrównoważony to znaczy: trwały. Coś, co dajemy na wiele lat, co nie ulega zniszczeniu, co ma długoletnią gwarancję i co można ze sobą zabierać do kolejnych lokalizacji - wylicza Anna Baczkowska.

Nowe modele biznesu i pracy

Model pracy zdalnej narzuciła pandemia. Nikt na świecie nie miał planu B ani wyjścia awaryjnego. Dylemat, jak poukładać świat na nowo ma dzisiaj każda firma. Globalna sytuacja ma na firmy ogromny wpływ i organizacje muszą sobie z tym poradzić. - Podjąć decyzje na bazie ogromnej zmiany - mówi mówi Monika Łożyńska-Taras, Facility Manager w departamencie Digital Business Solutions Poland w Bitish American Tobacco.

Dla BAT zmiana dotyczy lokalizacji i modelu biznesowego, ale i całej organizacji. Jej działań nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

A światowa zmiana jest dzisiaj tak duża i bywa taka szybka, że obecne decyzje za dwa lata będą nieaktualne.

- Dziś podejmujemy działania na bazie faktorów, które jutro mogą być zupełnie inne. To dla nas bardzo duże ryzyko. Chcemy to zrobić mądrze - mówi Monika Łożyńska-Taras.

Wybierając nową lokalizację firmy dbają, by była dobra i pracownik mógł komfortowo dojechać.

- Gdziekolwiek to będzie, chcemy mieć pewność, że stworzymy miejsce do innego sposobu pracy, niż oferuje to dom. Bo w domu mamy swój własny system pracy - przekonuje Monika Łożyńska-Taras.

Funkcja współczesnego biura

Zdaniem Anny Baczkowskiej, architektki i menedżerki sprzedaży w Knauf Ceiling Slutions Polska Północ po pandemii charakterystyczne i konieczne jest szukanie rozwiązań angażujących pracownika na nowo w społeczność biurową. – Najważniejsze jest zaoferowanie takiego wnętrza, które na to pozwoli - twierdzi Anna Boczkowska.

Dlatego office to nie tylko biurko i krzesełko. - Wybierają miejsce pracy pamiętając, że doświadczyli już pracy z domu i że czas stracony na dojazd wynosi dokładnie zero minut - mówi Monika Łożyńska-Taras.

Dlatego wyzwaniem jest zachęcanie pracowników do powrotu. – To nie nakaz. To coś, co równoważy komfort pracy z domu - podkreśla Łożyńska - Taras. I dodaje, że to firmowe "coś" musi być w sposób oczywisty i z wielu punktów widzenia dla pracownika bardzo korzystne.

I to jest właśnie rola dla współczesnego biura.

Tekst powstał na bazie Property Forum 2022: THE CHANGE: MARKET

panel Biura: koniec boomu, początek stagnacji. Czas zrównoważonego rozwoju.

