Co trzeci pracownik nie wróci już do biura

Do tej pory na trendy na rynku pracy wpływały głównie coraz to nowe style zarządzania firmą i pracownikami oraz rozwój technologii. Sytuacja spowodowana koronawirusem, sama w sobie nic nowego nie wprowadza, ale przyspiesza adaptację przez przedsiębiorstwa obowiązujących już trendów.

Zgodnie z zeszłorocznym badaniem szwajcarskiej firmy IWG, która zajmuje się wydajnością w przedsiębiorstwach, niemal połowa z 18 tys. respondentów z blisko 100 międzynarodowych przedsiębiorstw mogła pracować zdalnie przez większość tygodnia. Z kolei najnowsze badanie Gartnera z marca br. pokazuje, że aż 88 proc. przebadanych firm dało możliwość pracy zdalnej swoim pracownikom. Co ważniejsze, wg przewidywań firmy, blisko 30 proc. osób, które teraz pracują w trybie home office może już nie wrócić do biura. Warto przy tym zaznaczyć, że do tej pory odsetek osób wg danych Gartnera, które mogły pracować zdalnie wynosił 5 proc.

– Aktualna sytuacja, stanowi swego rodzaju test zaufania pomiędzy pracodawcą i pracownikami w zakresie sumiennego wykonywania obowiązków. Jest to także oczywiście sprawdzian dla infrastruktury informatycznej w każdej z firm, które umożliwiają pracę zdalną, pod kątem jej dodatkowego obciążenia, ale też i bezpieczeństwa w przepływie informacji – mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor handlowy Polcom.

Wsparcie w chmurze

Home office jako benefit dla pracowników, to także wytężona praca to stronie IT. Jeśli więc przewidywania Gartnera potwierdzą się to firmy będą poszukiwać dodatkowego wsparcia w tym zakresie. Poza kwestiami zachowania stabilności i płynności w funkcjonowaniu infrastruktury, chodzi też o cyberbezpieczeństwo. Już teraz, jak informuje NASK i CERT, hakerzy poprzez fake newsy o koronawirusie podejmują próby włamań phisingowych czy ransomware do systemów firmowych.

– Rozwiązaniem w tej sytuacji, pod kątem dalszej cyfryzacji rynku pracy i jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa danych w przypadku home office, jest cloud computing. Specyfika chmury – jej szybkość, skalowalność i poziom zabezpieczeń – pozwalają firmom już ją wykorzystujących na sprawne dostosowanie się do nagłych sytuacji, w tym obecnej związanej z koronawirusem. Ponadto, wyspecjalizowane data center jest w stanie zapewnić nie tylko odpowiednią jakość połączenia sieciowego, ale przede wszystkim odpowiedni poziom zabezpieczeń – podkreśla Agnieszka Zielińska.