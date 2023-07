Jest szansa na to, że jeszcze w lipcu grupa Liebrecht and WooD przystąpi do realizacji projektu Roma Tower - takie przynajmniej są założenia. Aktualnie BBI Development i inwestor podpisały aneksy do umów przejściowo finansujących projekt.

Roma Tower to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów biurowo-hotelowych w Warszawie.

Nowy wieżowiec Roma Tower w Warszawie ma powstać na działce po dawnej stacji benzynowej.

Roma Tower będzie mieć 170 metrów wysokości.

BBI Development poinformowało o zmianach w umowach pożyczek przejściowo finansujących projekt Roma Tower.

14 lipca br. spółki celowe BBI Development - PW oraz Newco - zawarły ze spółką z grupy Liebrecht and WooD aneksy do czterech umów pożyczek zawartych w 2021 r., przejściowo finansujących projekt Roma Tower.

Przypomnijmy, na podstawie owych umów Liebrecht and WooD udzielił finansowania odpowiednio: PW - w łącznej kwocie głównej pożyczek - 80 mln zł oraz Newco - w łącznej kwocie głównej pożyczki - 9,9 mln zł.

Umowy pożyczek przewidywały dotychczas, że ich spłata nastąpi w lipcu 2023 roku. Jednakże na mocy zawartych aneksów postanowiono, że terminy spłat pożyczek zostaną przedłużone do dnia 30 czerwca 2026 roku, ale z przyznaniem pożyczkodawcy uprawnienia do żądania przedterminowej spłaty każdej z pożyczek, w ciągu 30 dni od doręczenia pożyczkobiorcy, czyli PW lub Newco, takiego żądania. Skutkiem wykonania takiego uprawnienia przez Liebrecht and WooD będzie jednak utrata wszelkich odsetek od pożyczki, której przedterminowej spłaty zażądał inwestor.

Jak informuje BBI, wraz z aneksami do umów pożyczek nie zawarto z firmą Liebrecht and WooD aneksu do przedwstępnej umowy przeniesienia nieruchomości i nie dokonano zmiany harmonogramu przeniesienia nieruchomości projektu Roma Tower do Newco. Co to oznacza?

Zarówno grupa BBI Development, jak i grupa Liebrecht and WooD zakładają i czynią w tej mierze wszelkie starania, aby przeniesienie nieruchomości projektu Roma Tower do Newco, a tym samym definitywne przystąpienie grupy Liebrecht and WooD do realizacji tego projektu, nastąpiło w najbliższym terminie, możliwie jeszcze w lipcu 2023 - podała firma BBI Development.

"Jeżeli tak się stanie, wówczas zamiarem obu stron jest wzajemne rozliczenie pożyczek udzielonych przez inwestora spółkom PW oraz Newco z nowym wkładem inwestora do Newco" - dodaje.

