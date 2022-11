Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych obecnych w ponad 200 krajach na całym świecie. Coca-Cola Poland Services wprowadzi się do nowego biura w budynku Skyliner razem z ponad 110 pracownikami. Coca-Cola Poland Services oferuje wsparcie marketingowe takich marek jak: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley, Cappy oraz jest właścicielem znaków towarowych lokalnych marek wód mineralnych: Kropla Beskidu i Kropla Delice.

Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że dzięki Coca-Cola pozyskaliśmy do Skylinera znaną na całym świecie i kultową markę. Podkreśla to pozycję, jaką Skyliner zdobył na rynku i pozwala nam pozyskiwać renomowane międzynarodowe firmy, które wybierają Skyliner jako swoją przyszłą przestrzeń do pracy. Od czasu lockdownów związanych z pandemią staramy się dostosować Skyliner do zmieniających się wymagań pracy w nowym modelu organizacji biura, z którym borykają się firmy na całym świecie. Podpisanie kontraktu z Coca-Colą to kolejne potwierdzenie, że nasza droga okazała się sukcesem – informuje Andreas Prokes, partner zarządzający i współwłaściciel Grupy Karimpol.