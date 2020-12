Codewise rozgościł się w Browarze Lubicz

Codewise to spółka specjalizująca się w sprzedaży nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Do flagowych marek firmy należą: Zeropark, czyli narzędzie sprzedające ruch w internecie, a także Voluum, Voluum DSP i Voluum DB, czyli narzędzia do analizy, optymalizacji i zbierania danych z kampanii reklamowych. Swoją technologię opiera o rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją i machine learningiem.

Firma zajmuje 1. i 4. piętro biurowca G (2.200 mkw.), co stanowi blisko połowę przestrzeni biurowej w tym budynku w kompleksie wielofunkcyjnym Browar Lubicz. Biurowiec znajduje się zaledwie kilkaset metrów od dworca Kraków Główny, w samym centrum miasta. Wyróżnia go utrzymanie historycznego charakteru, wysokich sufitów i klimatu dostosowanego do wymagającego odbiorcy. Właścicielem kompleksu Browar Lubicz jest Balmoral.

- Codewise zdecydował się na przedłużenie kontraktu w Browar Lubicz ze względu na centralną i dobrze skomunikowaną lokalizację budynku oraz wysoki standard wykończenia biura – mówi Karolina Słysz, Doradca, Business Development Coordinator w dziale reprezentacji najemców biurowych Cresa Polska.

- Kluczowe przy podjęciu decyzji o pozostaniu w Browarze Lubicz było zdanie pracowników – dodaje Elżbieta Golik, Doradca, Business Development Specialist w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.