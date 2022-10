Spółka Colian Logistic podpisała umowę z Neon Flex sp. z o.o. na wynajem biura serwisowanego w budynku Neon wchodzącym w skład kompleksu Alchemia w Gdańsku.

Spółka Colian Logistic, jeden z czołowych operatorów logistycznych na polskim rynku, podpisała umowę z Neon Flex sp. z o.o. na wynajem biura serwisowanego.

Zlokalizowane jest ono w budynku Neon wchodzącym w skład kompleksu Alchemia w Gdańsku, wybudowanego przez firmę Torus.

W procesie wyboru lokalizacji biura w Trójmieście oraz w negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Spółka Colian Logistic (część Colian Holding S.A.) jest obecna na rynku usług logistycznych od 2009 r. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialnych jest ponad 200 specjalistów, którzy codziennie zarządzają 60 tys. mkw. powierzchni magazynowej i flotą samochodów ciężarowych. Colian Logistic oferuje kompleksową usługę, na którą składa się zarówno transport, magazynowanie, obsługa klienta, co-packing, jak i agencja celna. Przedsiębiorstwo było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Dotychczasowe działania Colian Logistic przyniosły firmie kolejne sukcesy. Instytut Europejskiego Biznesu wyróżnił Colian Logistic Wielkim Brylantem Polskiej Gospodarki 2021 oraz Gepardem Biznesu 2021.

Firma Colian Logistic zdecydowała się na otworzenie biura w Gdańsku ze względu na kluczową z punktu widzenia logistyki lokalizację. Jednocześnie nasz Klient wybrał elastyczne rozwiązanie w postaci biura serwisowanego z możliwością powiększenia powierzchni w przyszłości. O wyborze budynku Alchemia Neon zadecydował też standard wykończenia i dogodne dla pracowników położenie – mówi Kaja Karbowska-Nowak, Doradca w Newmark Polska.

W ostatnich latach branża logistyczna w Trójmieście dynamicznie się rozwija, a to przyciąga na Pomorze kolejne firmy. Również spółka Colian Logistic zdecydowała się na zlokalizowanie biura w Gdańsku. Cieszymy się, że udało nam się sprostać oczekiwaniom naszego Klienta w kwestii elastycznej umowy i wesprzeć go w rozwoju – dodaje Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionalny w Newmark Polska.

Neon Flex to przestrzeń coworkingowa o łącznej powierzchni 3000 mkw., w skład której wchodzi ponad 60 biur obejmujących od 5 do 50 stanowisk i 5 sal konferencyjnych. Mieści się ona w budynku Neon, który jest nowoczesnym biurowcem będącym częścią kompleksu Alchemia. Obiekt jest zlokalizowany w gdańskiej dzielnicy Przymorze, która w ostatnich latach stała się biznesowym centrum Trójmiasta. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (w tym SKM), a dojazd do centrum Gdańska zajmuje 20 minut. Budynek jest przyjazny środowisku – otrzymał certyfikację w systemie LEED na najwyższym poziomie - Platinum.

Z początkiem przyszłego roku marka Neon Flex zmieni nazwę na collab – jest to nowy brand elastycznych powierzchni biurowych stworzony pod szyldem firmy deweloperskiej Torus, który rozwijany będzie w Trójmieście. Pierwszy collab otwarty został niedawno w biurowcu Format w Gdańsku, za kilka miesięcy dołączy do niego lokalizacja w Neonie, a kolejne będą pojawiać się w wybranych inwestycjach Torusa.

