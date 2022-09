Collab debiutuje na rynku

Collab zlokalizowany jest w parterze biurowca Format w Gdańsku.

Przygotowano tam 260 stanowisk pracy, a różnej wielkości moduły pomieszczą od 2 do nawet 37 osób.

Collab wystartował z początkiem września. Zlokalizowany jest w parterze gdańskiego biurowca Format, gdzie przygotowano 260 stanowisk pracy, a różnej wielkości moduły pomieszczą od 2 do nawet 37 osób. Zaprojektowano również specjalną, wydzieloną przestrzeń z własnym wejściem i serwerownią, która docelowo pomieści 86 pracowników - w segmencie flexów jest to oferta dla dużego klienta. Collab zapewnia niezawodną infrastrukturę IT klasy biznes z symetrycznym łączem, jednocześnie oferuje dedykowane rozwiązania dla podmiotów z własnym dostawcą IT. Pracownia Roark Studio przygotowała nietuzinkowy projekt aranżacji wnętrz inspirowany serialem Laboratorium Dextera, i ten laboratoryjny klimat czuć dosłownie wszędzie. Meble z segmentu premium i w szwedzkim designie - biurka z regulowaną wysokością blatów czy najnowsze na rynku, ergonomiczne fotele - dostarczyła firma Kinnarps. Osoby – przedsiębiorcy czy podmioty gospodarcze mogą adresowo zarejestrować działalność w budynku.

Collab to wyższy stopień elastycznych powierzchni biurowych. Wykorzystujemy doświadczenia i sukces projektu Neon Flex, który zainicjowaliśmy na początku 2021 roku w biurowcu Neon i teraz wypływamy na szerokie wody flexów. Pandemia zdecydowanie przyspieszyła rozwój tego sektora. Space as a service – przestrzeń, stanowisko pracy jest dzisiaj usługą, z której korzysta coraz więcej firm, nie tylko feelancerzy, mikro i średnie firmy, ale także korporacje, które tworzą nowe modele pracy i mniejsze, satelickie oddziały – mówi Sebastian Rączkowski, dyrektor zarządzający collab.

Biurowiec Format, w którym otworzył się collab, zlokalizowany jest w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza. Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu to blisko 16 tys. mkw. Jest świetnie skomunikowany – znajduje się w sąsiedztwie dworca PKP/SKM Oliwa, zapewniając komfortowy i szybki dojazd do pracy zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i Sopotu, Gdyni czy okolicznych miejscowości. Kursują tam również pociągi dalekobieżne, np. Pendolino, co czyni to miejsce łatwo dostępnym także z perspektywy innych miast w Polsce. Firma Torus planuje wybudować jeszcze dodatkowe, bezpośrednie przejście na peron, co jeszcze bardziej podniesie komfort dojazdów i podróżowania. W praktyce oznaczać to będzie, że wysiadając np. z kolei miejskiej, w niespełna minutę będzie się w biurze.

Biurowiec posiada dużą liczbę miejsc parkingowych - łącznie 396, a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów (miejsca postojowe na zewnątrz budynku i specjalne strefy na parkingach podziemnych, ponadto szatnie z prysznicami i szafkami). W planach jest także stworzenie zewnętrznej strefy sportowej – boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę. Format zaprojektowany został przez Trójmiejski Oddział pracowni APA Wojciechowski Architekci.

Collab oferuje również strefę relaksu i wymiany myśli z innymi „lokatorami”. Bez względu na to, czego w danej chwili potrzebujesz - pauzy od pracy, chwili wyciszenia przy dobrej kawie czy poszerzenia horyzontów w ciekawym towarzystwie – w collabowej przestrzeni wszystkie te potrzeby można łatwo zaspokoić. W ogólnodostępnej kawiarni wybornej kawy będą się też mogli napić goście czy okoliczni mieszkańcy.

Firma Torus zakupiła niedawno sąsiedni teren, gdzie na pofabrycznym terenie planuje zrealizować wielofunkcyjną inwestycję, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność tej lokalizacji.

Collab to nie tylko świetna oferta biur i stanowisk pracy, ale też wyjątkowej lokalizacji, z okolicą, która w najbliższych latach będzie się zmieniać. Kolejna inwestycja Torusa, tuż obok Formatu, jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność miejsca i stworzy kolejne możliwości rozwoju, także z perspektywy elastycznych powierzchni biurowych – dodaje Sebastian Rączkowski.

Marka collab będzie sukcesywnie rozwijana. Następne „flexowe punkty” będą się pojawiać w wybranych biurowcach Torusa. Już na początku przyszłego roku w collab zmieni się Neon Flex.

Mimo, że collab będzie marką sieciową Torusa, każdą lokalizację analizować będziemy odrębnie, tworząc indywidualną ofertę dopasowaną do konkretnego miejsca, specyfiki biurowca czy potencjału danej okolicy. Elastyczny będzie więc nawet sam collab – mówi Marta Burak, dyrektor ds. komercjalizacji collab.