Z początkiem października rusza współpraca dwóch podmiotów działających na rynku elastycznych powierzchni biurowych.

Obecny w Trójmieście collab i działający w 7 innych miastach w Polsce Loftmill tworzą partnerską sieć, w ramach której najemcy mogą korzystać z oferty jednego i drugiego operatora na preferencyjnych warunkach, niezależnie od lokalizacji.

W collabie i Loftmill mamy podobną filozofię działania oraz zbliżony standard nastawiony na jakość, komfort, atrakcyjną lokalizację i profesjonalizm obsługi klienta. Chcemy to wykorzystać, bo na rynku flexów nie tak łatwo to wszystko połączyć. Dzięki naszej współpracy klienci chcący otworzyć satelitarne biura w regionach, w których nie ma collabu, będą mogli liczyć na zbliżoną jakość usługi świadczoną przez Loftmill, ponadto na atrakcyjne warunki. Współpraca działa w dwie strony, tworzymy partnerską sieć, dzięki czemu zwiększamy możliwości rozwoju i zasięg działania obu marek – mówi Sebastian Rączkowski, dyrektor zarządzający collab.

Collab jest nową marką elastycznych powierzchni biurowych stworzoną pod szyldem firmy deweloperskiej Torus. Pierwsza lokalizacja została ostatnio otwarta w biurowcu format w Gdańsku, gdzie przygotowano 260 stanowisk pracy, a różnej wielkości moduły pomieszczą od 2 do nawet 37 osób. Zaprojektowano również specjalną, wydzieloną przestrzeń z własnym wejściem i serwerownią, która docelowo pomieści 86 pracowników. Collab zapewnia niezawodną infrastrukturę IT klasy biznes z symetrycznym łączem, jednocześnie oferuje dedykowane rozwiązania dla podmiotów z własnym dostawcą IT. Meble z segmentu premium i w szwedzkim designie - biurka z regulowaną wysokością blatów czy najnowsze na rynku, ergonomiczne fotele - dostarczyła firma Kinnarps.

Biurowiec Format, w którym otworzył się collab, zlokalizowany jest w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza. Jest świetnie skomunikowany – znajduje się w sąsiedztwie dworca PKP/SKM Oliwa, zapewniając komfortowy i szybki dojazd do pracy zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i Sopotu, Gdyni czy okolicznych miejscowości. Kursują tam również pociągi dalekobieżne, np. Pendolino, jest to więc miejsce łatwo dostępne także z perspektywy innych miast w Polsce, co tworzy wartość dodaną w kontekście stworzonej przez collab i Loftmill sieci partnerskiej.

Następne „flexowe punkty” będą się pojawiać w wybranych biurowcach Torusa, co sukcesywnie będzie też zwiększać potencjał rozwoju partnerskiej sieci. Już na początku przyszłego roku w collab zmieni się Neon Flex zlokalizowany w biurowcu Neon w Gdańsku.

Od wielu lat dostarczamy rynkowi elastyczne przestrzenie oraz usługi, które są niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Uruchamiając współpracę z collab chcemy zapewnić ofertę dla najbardziej wymagających klientów, których zmienna dynamika potrzeb biurowych wymaga wychodzenia naprzeciw. Obecność w nadmorskiej okolicy w połączeniu z unikalnymi w tym rejonie zielonymi terenami z pewnością będzie atutem dla przyszłych użytkowników biur collab udostępnianych w ramach usług Loftmill. Lokalizacje i standard biurowców Format oraz Neon nie mają sobie równych w tym regionie, dlatego z radością rozpoczynamy współpracę udostępniając ich przestrzenie, aby służyły rozwojowi biznesu wymagającego elastyczności i solidności usług biurowych – powiedział Piotr Augustyn, prezes Loftmill.

Loftmill jest jedną z najdłużej działających, polskich firm na rynku, świadczącą usługi wirtualnych biur, pracowni coworkingowych i biur serwisowanych. Ich przestrzenie są nie tylko wygodnymi miejscami do pracy o wysokich standardach technicznych, standardach bezpieczeństwa ale są to również miejsca ładne, niebanalne, miejsca w których nie tylko dobrze i komfortowo się pracuje ale też miło chętnie spędza czas. Przestrzeń, jej wgląd ma dla Loftmill duże znaczenie, dlatego ich biura „chwytają za oko” by marka była kojarzona właśnie z wysokimi standardami i niebanalnymi wnętrzami. Działają obecnie w 7 miastach w Polsce: w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie, Rzeszowie Warszawie, gdzie oferują rozwiązania w 15 lokalizacjach.

