Collab - nowy gracz na rynku biur serwisowanych w Polsce

Już we wrześniu w gdańskim biurowcu Format deweloper Torus otworzy nowy koncept biur typu flex - Collab.

Na ten moment Collab będzie się rozwijał w Trójmieście, ale inwestor nie zamyka się na inne lokalizacje.

Za projekt przestrzeni odpowiada pracownia Roark Studio.

Niedawno ogłosił Pan współpracę z Torusem, która ma dotyczyć nowego konceptu elastycznej powierzchni biurowej. Jak ma wyglądać ta współpraca?

Sebastian Rączkowski: Współpraca z Torusem trwa od początku 2021 roku. Testowaliśmy nasz wspólny koncept na powierzchni Neon Flex, która okazała się dużym sukcesem. Docelowy koncept biur elastycznych - Collab - otworzy swoje podwoje dla najemców już we wrześniu 2022 roku w budynku Format.

Czym będzie się wyróżniać Collab?

Za każdym razem próbujemy zmienić status quo w branży i tym razem nie będzie wyjątku. Jednak do otwarcia, kurtyna pozostanie opuszczona. Jedyne co mogę zdradzić, to mocne osadzenie w kontekście okolicy - początek zmiany tej części miasta jeżeli chodzi o rynek biurowy, ale też znaczące inwestycje mieszkaniowe w okolicy.

Na jakim etapie jest polski rynek biur typu flex – raczkuje, rozwija się, czy zmierza do nasycenia?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od rynku na jakim się działa. Zdecydowanie o nasyceniu można mówić w kontekście Warszawy, być może Krakowa. Ale wciąż są rynki bardzo chłonne, czasami wręcz zaskakująco atrakcyjne inwestycyjnie. W ujęciu całego kraju możemy mówić o każdym etapie rozwoju branży. To nadal olbrzymi potencjał, szczególnie po wyciągnięciu wniosków z ryzyk nadmiernego rozwoju. Skoro powstał na ten temat serial to świadomość produktowa będzie wkrótce dużym ułatwieniem w prowadzeniu tego rodzaju działalności. Nasza praca miała przez lata głównie charakter edukacyjny. Teraz wyręcza nas w tym Hollywood.

Torus działa głównie na rynku trójmiejskim. Będą Państwo działać tylko tam?

Skupiamy się na Trójmieście. Tu upatrujemy największe szanse dla Collabu jako regionalnego operatora pierwszego wyboru. Ale w żadnym wypadku nie zamykamy się na inne lokalizacje. Wpisane jest to w budowę sieci. Nawet kilka modeli poza Gdańskiem zostało już przebadanych. Jedyne, co zgodnie ustaliliśmy, to omijanie centralnej polski z oczywistych powodów.

Jak będą wyglądać biura?

Projekt naszej pierwszej lokalizacji Collab - poza Neon Flex - zlecony został sopockiemu biuru projektowemu Roark Studio. Nasi architekci są bezkompromisowi, a we wnętrzach dominować będą zdecydowane kolory i bardzo ciekawe materiały. Collab to hasło bardzo pojemne, a główną osią tego projektu jest LABoratorium.